Bruselas. El Partido Popular Europeo (PPE, derecha) se impuso el día de ayer como primera fuerza de la Eurocámara, en unos comicios marcados por el avance de los euroescépticos, pero sin hacer peligrar la mayoría proeuropea, según las proyecciones de la Eurocámara.

El PPE lograría 178 escaños de 751, seguido de socialdemócratas con 152, liberales con 108 y ecologistas con 67. Los tres grupos euroescépticos, ya sean ultraderechistas o conservadores, reunirían en su conjunto 169 eurodiputados.

Las primeras proyecciones a la Eurocámara, basadas en resultados provisionales para algunos países y en estimaciones, confirman el fin del bipartidismo en las instituciones de la UE, que se repartían el PPE y los socialdemócratas.

El PPE pierde 38 de los escaños que tenía al final de la legislatura y los socialistas caen 33, por lo que necesitarían apoyarse en liberales (+39) o ecologistas (+15) para lograr una mayoría y repartirse los altos cargos del bloque.

Más presión, por un Brexit duro

Según resultados parciales, el Partido del Brexit, fundado por Farage a principios de año, obtenía 32% de los votos. “Parece que va a ser una gran victoria para el Partido del Brexit, lo que me complace”, afirmó Farage, que en el 2014 ya había encabezado las elecciones europeas en el Reino Unido con el eurófobo UKIP y contribuyó a la victoria del Brexit en el referéndum de junio del 2016.

Por su lado, el gubernamental Partido Conservador de May, quien el viernes anunció su renuncia tras un alud de críticas a su actitud negociadora con Bruselas y sus concesiones a la oposición laborista, llegaba en quinta posición con la lamentable cifra de 9.1 por ciento.

“Las pérdidas para el Partido Conservador están siendo interpretadas por gran parte de los candidatos como que tienen que empujar hacia un Brexit más duro y eso es lo que las bases del partido sacan como conclusión”, dijo el politólogo Stephen Barber, profesor de la Universidad de Bedfordshire.

La candidata proeuropea Rachel Johnson advirtió hace poco que una victoria del Partido del Brexit “confirmará al gobierno en su misión de llevar a cabo un devastador Brexit sin acuerdo”.

Salvini refrenda su popularidad

El líder de la ultraderechista Liga triunfó ayer en Italia al casi quintuplicar sus votos con respecto a las elecciones europeas del 2014.

“Sombras negras”, titula el diario La Repubblica en su edición online, preocupado por las consecuencias del resultado a favor de la derecha en todo el viejo continente.

Según los sondeos a boca de urna, el Movimiento 5 Estrellas (M5E), aliado con la Liga en el gobierno, obtendría entre 18.5% y 23% de los votos, por detrás del Partido Democrático (centroizquierda), con entre 21% y 25%, lo que representaría un revés para la formación antisistema en el poder.

Si se confirman esos datos, Salvini lideraría el primer partido de Italia, mientras que el M5E saldría debilitado ante su aliado, después de haber arrasado hace un año en las elecciones legislativas con 32 por ciento.

“Si la Liga triunfa, nada cambia en Italia y sí todo en Europa”, aseguraba ayer por la mañana tras emitir su voto en Milán.

Las tensiones y peleas entre los dos partidos al poder y en particular entre sus líderes, se avivaron en las semanas previas a las elecciones europeas, convirtiendo los comicios en un verdadero test para las dos formaciones, del que sale derrotado el M5E.

Le Pen gana por una cabeza a Macron

El partido de extrema derecha de Marine Le Pen se impuso por un escaso margen este domingo a la formación proeuropea del presidente Emmanuel Macron, debilitado tras dos años en el poder y seis meses de crisis de los Chalecos Amarillos.

La lista de la Agrupación Nacional (AN, ex-Frente Nacional, ultraderecha) obtuvo entre 23.4 y 23.7% de los votos, frente a la lista Renacimiento —que reúne al partido de Macron, La República en Marcha (LREM) y otros grupos centristas— que lograría entre 22.4 y 22.6%, según las estimaciones.

“La catástrofe anunciada para Macron no se cumplió, la AN obtiene buenos resultados pero no espectaculares, sobre todo cuando se los compara con los obtenidos hace cinco años” (24,9%), señaló Zaki Laidi, politólogo del centro francés de investigación Cevipof.

Pese a su ligera ventaja, Le Pen logra un doble triunfo: no sólo tendrá más eurodiputados que Macron en la próxima legislatura de cinco años sino que obtuvo su ansiada revancha tras las elecciones presidenciales del 2017, en las que perdió ante el joven exbanquero de negocios y exministro de Economía.

El que encabeza la lista de la Agrupación Nacional, el joven Jordan Bardella, de 23 años, celebró el “fracaso” del partido gobernante y explicó la derrota del Macron por el rechazo de los franceses a su agenda proempresarial y a su visión proeuropea.

“La Unión Europea no puede seguir ignorando la aspiración de los pueblos a la protección” y a la “soberanía”, señaló Bardella, quien llamó a la “creación de un poderoso grupo” de fuerzas euroescépticas en el Parlamento Europeo, con la Liga ultraderechista italiana de Matteo Salvini.

Por lo pronto, los partidos proeuropeos mantendrán la mayoría en la próxima Eurocámara, reforzados por el auge de liberales y ecologistas, frente a las fuerzas populistas, que no logran su objetivo de entrar con fuerza en el hemiciclo.

El nivel de participación rebasó 50%, el más alto en los últimos 20 años. Más de 420 millones de ciudadanos europeos estaban convocados para participar.