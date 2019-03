Washington. DUNCAN WOOD, director del Instituto México del Wilson Center, charló con El Economista en su oficina. El experto en materia energética habló sobre las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta materia.

—¿Desde el Wilson Center, cómo observas el gobierno de AMLO?

—Estamos viendo un cambio bastante radical en cuanto a la ideología.

—¿Primera etapa de la curva de aprendizaje?

—Están probando sus ideas y espero que estén aprendiendo y teniendo una retroalimentación de los mercados, de los analistas.

—¿Se lo permite su tasa de aprobación?

—Sí, pero el riesgo es que puede perder la confianza de los mercados internacionales. Con decisiones como la cancelación del aeropuerto, los cambios en los órganos regulatorios y los problemas de Pemex, la confianza de los inversionistas internacionales y nacionales se está evaporando.

—¿Se puede revertir el rumbo?

—En la reforma energética no veo que vayan a echar abajo todo lo que hicieron en la administración anterior. Tiene intención de imponer su propia visión sobre Pemex.

—Haber eliminado las rondas de licitación sobre la exploración y producción, mala noticia.

—Es una mala señal porque no tendremos más inversión durante seis años. En realidad son 10 años, porque es el lapso en el que se comienzan a ver cambios en la industria energética. En parte, esto explica la falta de voluntad de Andrés Manuel de no querer más rondas. Él dice que no se han visto los resultados de las licitaciones y rondas anteriores. La realidad es que los veremos en unos 5 o 6 años más, pero él no quiere esperar.

—¿Es racionalmente eficiente la inversión en refinerías?

—El problema es que las existentes son viejas y construidas para otro tipo de mezcla. Una mezcla más ligera. Por eso tenemos que importar crudo ligero de EU.

Podría ser una buena inversión sólo si quieres tener producción únicamente nacional. Es la visión del nacionalismo energético. Él habla de soberanía energética.

—Para el caso del petróleo, el nacionalismo no es eficiente.

—En mi opinión sería mas rentable invertir los miles de millones de dólares que cuesta una refinaría en la exploración y producción. Los márgenes son mucho más altos. Si inviertes 10,000 millones de dólares, el margen (de ganancia) será de 60%, comparado con los márgenes de refinación que se encuentran entre 5 y 8 por ciento. La lógica de AMLO no siempre es económica, su lógica es política.

—¿El presidente se dará cuenta en tiempo real sobre el camino erróneo que está tomando?

—Para mi es una pena. Los inversionistas ven a México con mucha precaución.

El daño mas importante lo va a sentir AMLO mismo. Porque durante su administración veremos que la producción de petróleo cae. Él desea que en el 2024 haya una producción de 2.5 o 2.6 millones de barriles de petróleo por día. Imposible si no hay inversión. Pemex no lo puede hacer solito.

—¿El Congreso de EU aprobará pronto el T-MEC?

—Antes del 2021, para nada. Algunos congresistas me dicen que sí lo apoyan pero requieren cambios, y probablemente no se harán los cambios este año, porque hay una agenda legislativa muy complicada y el que viene es electoral. En el inter, Trump podría retirarse del TLCAN. Es una tentación diaria.

Nancy Pelosi no va a aceptar el T-MEC como está. No quiere regalar un triunfo político a Turmp.

La austeridad republicana ha generado recortes de personal en la embajada de México en Estados Unidos.

Hay menos “ancho de banda” para la cooperación bilateral. Llega en uno de los peores momentos de la relación bilateral.