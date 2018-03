El ministro de Defensa paquistaní amenazó en Twitter con replicar a un ataque nuclear de Israel, al dar crédito a una falsa información que atribuía esa intención al ministro de Defensa israelí.

La página web AWDNews publicó un texto con el siguiente título: "Si Pakistán envía tropas terrestres a Siria con cualquier pretexto, destruiremos ese país con un ataque nuclear (ministro de Defensa israelí)".

El pasado viernes, el ministro Khawaja Asif cayó en la trampa y tuiteó: "El ministro de Defensa israelí amenaza a Pakistán con tomar represalias nucleares por su presunto papel en Siria contra el grupo Estado Islámico: Israel olvida que Pakistán también es un Estado nuclear".

El ministerio de Defensa israelí respondió en Twitter al ministro de Pakistán, un país con el que no mantiene relaciones diplomáticas, explicando que las declaraciones recogidas por AWDNews eran "totalmente falsas".

El error de Asif, que coincide con la proliferación de falsas noticias en las redes sociales, ha suscitado críticas en Pakistán.

Our nuclear prgrm is only a deterrence to protect our freedom.We desire to coexist in peace , both in our region & beyond.@nytimes