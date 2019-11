El ex presidente Evo Morales y el ex vicepresidente Álvaro García reiteraron que no contenderán en las nuevas elecciones en Bolivia pero seguirán ejerciendo su derecho de hacer política.

Evo Morales precisó que los peores enemigos de las nuevas generaciones son el capitalismo y el imperialismo por lo que se debe mantener la defensa de la igualdad en la nación andina.

"La lucha no termina acá, lo que pasó en las últimas semanas nos enseña cómo unirnos más", destacó el líder indígena tras participar en el conversatorio México con Evo, un diálogo con el Primer Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia realizado en el Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Por su parte el ex vicepresidente Álvaro García consideró que es urgente que se celebren nuevas elecciones y que se vayan los golpistas.

"Tiene que haber elecciones lo más pronto posible en Bolivia, no seremos candidatos pero tenemos derecho a hacer política. No puede haber elecciones libres y democráticas si no se restituyen las garantías constitucionales y los golpistas tienen que irse", aseveró.

Ambos ex funcionarios recordaron que decidieron renunciar a sus cargos para evitar la violencia en su país y culparon a la derecha de provocar hasta el día de la muerte de 32 personas, 400 heridos y más de 1,000 detenidos.

Voces en contra

A poco de iniciar su discurso un grupo de supuestos bolivianos se alzó en contra de Morales con abucheos y pancartas que decían "fraude" y "no se acepta a un dictador".

“Esta clase de problemas vivimos cada día que vienen de la derecha fascista y racista, para que sepan los hermanos de México. Eso no nos asusta. Hemos soportado, el movimiento indígena, más de 500 años esta clase de agresiones y provocaciones”, se limitó a expresar el ex mandatario.