El respaldo del pueblo mexicano con el cual goza el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser aprovechado para permitir el fortalecimiento de las instituciones, la transparencia y la seguridad en el país, consideró el exjefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante su participación en un conversatorio organizado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), el exmandatario español recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador gobernar sin dogmas y ser más flexible.

“Razonar económicamente no es conspirar socialmente, hay veces que subir un impuesto es acertado y hay veces que bajarlos es acertado, dependiendo de las circunstancias (…) no hay que ser dogmático hay que ser flexibles”, dijo Rodríguez Zapatero.

Puntualizó que los grandes retos de México es el combate al cambio climático y abolir la pobreza, y mientras presida la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en el 2020 el desafío será unir a la región.

“La CELAC prácticamente es un baby y México tiene que poner un gran empeño en abrir una fase, en la primera fase tiene que haber un diálogo, un consenso latinoamericano entre izquierda y derecha para una mayor integración”, dijo.

Respecto a la carta del gobierno mexicano en la cual se solicitó a España pedir perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la Conquista del país, hace 500 años, Zapatero puntualizó que es un tema sensible. “Los españoles son conscientes de la historia y es importante mirar a lo que nos une y ver hacia futuro. México y España gozan de una buena relación bilateral”, dijo el exmandatario español.

Cataluña, la independencia imposible

En cuanto a la crisis catalana, el exmandatario aseguró que hay cero posibilidades de que Cataluña se independice de España y confió en que el partido socialista ganará nuevamente las elecciones del próximo 10 de noviembre.

“España no tiene el riesgo de que su unidad se rompa (…) la oposición independentista es sólo de 20%, no hay ni un sólo país en el mundo, ni siquiera Corea del Norte, que apoye la independencia de Cataluña, sin embargo, si hay un sentimiento de identidad catalana, lo que pasa en Cataluña no es una anomalía todos los países tienen sus problemas”, dijo José Luis Rodríguez Zapatero.

kg