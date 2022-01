Washington. Más de dos millones de migrantes, la mayoría de Guatemala, El Salvador y Honduras, que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos fueron detenidos en la frontera con México durante el año 2021, según estadísticas oficiales, lo que significó un nivel récord.

Tan solo en diciembre más de 180,000 fueron arrestados, según cifras publicadas el día de ayer, lo que eleva el total anual al más alto.

El Partido Republicano acusó de inmediato al presidente demócrata, Joe Biden, y a su vicepresidenta, Kamala Harris, de crear una "crisis humanitaria histórica".

"Bajo su liderazgo, proliferan los cárteles y los contrabandistas, los guardias fronterizos están desbordados y nuestras comunidades son menos seguras", agregó la líder del partido, Ronna McDaniel, en un comunicado.

Los flujos migratorios, que cayeron drásticamente al comienzo de la pandemia de Covid-19, comenzaron a aumentar nuevamente antes de que Joe Biden asumiera el cargo hace un año, pero claramente se dispararon después.

El demócrata inicialmente había tratado de minimizarlos, hablando de un fenómeno estacional.

El récord de llegadas este verano, con alrededor de 200,000 arrestos en julio y agosto, cuando los cruces del desierto son más peligrosos, le había demostrado que estaba equivocado.

Estas llegadas suponen un desafío humano, logístico y financiero considerable para la administración demócrata, en particular porque se ha comprometido a no devolver a menores no acompañados.

Intento fallido

Joe Biden prometió regularizar a miles de indocumentados durante su campaña electoral, aunque hasta ahora no ha logrado cumplir su promesa.

En su primer día en la Casa Blanca, Biden propuso un proyecto de ley para ofrecer un camino de ocho años hacia la ciudadanía para aproximadamente 11 millones de inmigrantes sin autorización. El paquete legislativo se llama U.S. Citizenship Act of 2021.

El presidente demócrata ya cumplió un año en la Casa Blanca y esa reforma migratoria no ha ocurrido, a pesar de que los demócratas gozan de una delgada mayoría tanto el Senado como la Cámara Baja en Washington.

Sus esfuerzos por reformar el sistema migratorio están empantanados en el Congreso, como ha ocurrido en los últimos 20 años, y se espera que el tema sea un tema importante en las elecciones intermedias de noviembre.

La frontera con México ha dado dolores de cabeza al gobierno, que mantuvo el polémico Título 42, una disposición utilizada desde la era Trump que permite expulsar inmediatamente a los migrantes indocumentados, aunque sean solicitantes de asilo, debido a la pandemia de Covid-19.

El gobierno del presidente Biden libra otra batalla: “Quédate en México”, que ha llevado a la Corte Suprema con la esperanza de anularlos tras varios reveses judiciales.