El presidente Trump dijo que no está seguro de si el secretario de Defensa Jim Mattis, dejará el gobierno y lo describió como una “especie de demócrata”, en medio de informes de fricción entre los dos.

“Bueno, no lo sé; él no me ha dicho eso”, dijo Trump en una entrevista con 60 Minutes de CBS News cuando se le preguntó si Mattis podría dejar su puesto.

Trump dijo que tiene una “muy buena relación” con Mattis y que los dos almorzaron juntos “hace dos días”, pero el presidente agregó: “Puede que sí (se vaya)”.

“Creo que es una especie de demócrata, si quieres que te diga la verdad. Pero el general Mattis es un buen chico. Nos llevamos muy bien, puede que se vaya. Quiero decir, en algún momento, todo el mundo se va. Todo el mundo. La gente se va. Eso es Washington”, argumentó.

Mattis a menudo ha rechazado públicamente algunas de las declaraciones más polémicas de Trump sobre política exterior y los dos tienen una relación tensa. El veterano periodista Bob Woodward habló de ella en su libro El miedo.

Mattis también se ha mostrado muy protector con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y, en numerosas ocasiones, ha luchado contra la percepción de que puedan ser usadas para fines políticos.

En la entrevista, Trump también describió los informes de caos dentro de su administración como “falsos”, descartando las preocupaciones sobre numerosos cambios en su administración.

El último movimiento lo protagonizó la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quien la semana pasada anunció que abandonará el cargo al terminar el año.

Trump mencionó que aunque estaba satisfecho con el desempeño de ciertos funcionarios hay otros “con los que no estoy encantado”.

De acuerdo a The New York Times, el general podría abandonar el Gabinete después de las elecciones legislativas de noviembre.