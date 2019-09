Washington. Estados Unidos sacó de Rusia en el 2017 a un informante de la CIA que tenía acceso al círculo cercano de Vladimir Putin en el Kremlin, según varios medios de comunicación, una información cuestionada por el jefe de la diplomacia, Mike Pompeo.

La fuente, que había proporcionando información durante décadas, confirmó supuestamente el papel directo de Putin en la operación de injerencia de Moscú en las presidenciales estadounidenses, que dieron la victoria a Donald Trump en el 2016, indicaron CNN y The New York Times el lunes por la noche.

La cadena televisiva dijo que el espía fue sacado de Rusia en el 2017, debido a la preocupación de que Trump o su gabinete pudieran exponerlo ante un mal manejo de información.

Pompeo, quien era director de la CIA en el 2017, cuestionó esos reportes de prensa sin rechazarlos totalmente. “He visto esa información. Esa información es materialmente imprecisa”, declaró en la Casa Blanca.

Medios rusos identificaron al supuesto informante como Oleg Smolenkov, un asesor del mayor consejero de Putin en política extranjera, Yuri Ushakov. Smolenkov trabajó también en la embajada rusa de Washington, según esa información.

Respuesta de Moscú

Moscú intentó restarle importancia a la noticia. El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, dijo que el hombre había trabajado en el Kremlin pero fue despedido y no tenía contacto directo con el líder ruso.

“No sé si fue un agente o no. Sólo puedo confirmar que trabajó en la administración presidencial pero fue despedido hace algunos años”, dijo. “Su puesto no formaba parte de los de más alto nivel (...) y no preveía ningún contacto con el presidente”, añadió Peskov, calificando las información de los medios estadounidenses de novela.

Según el Times, el informante era el activo ruso más valioso de la CIA, y su extracción “cegó efectivamente” a la inteligencia estadounidense sobre el funcionamiento interno del Kremlin.