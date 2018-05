Tokio. ¿De qué estaban hablando exactamente los dos líderes coreanos durante la media hora que pasaron sentados en el parque bajo el sol durante su cumbre el viernes pasado?

Bueno, no lo sabemos exactamente, pero gracias a algunos lectores de labios de Corea del Sur y algunos medios de comunicación hambrientos de noticias, tenemos algunas pistas.

El canal de televisión japonés NTV consiguió un experto en lectura de labios para analizar la conversación que Moon y Kim tuvieron mientras caminaban por una pasarela azul.

“Fue difícil entender toda la conversación, pero surgieron palabras clave como ‘instalaciones de armas nucleares’, ‘Trump’, ‘Estados Unidos’ y ‘Naciones Unidas’”.

Moon pronunció lo siguiente: “Instalaciones nucleares” y “Trump”, mientras que Kim habló de “Estados Unidos” y “Naciones Unidas”.

Kim parecía estar principalmente escuchando, dijo Atsuhito Isozaki, un experto sobre Corea del Norte en la Universidad de Keio en Japón. Sospechó que Moon explicó cómo los Estados Unidos podrían abordar las conversaciones, lo que más le interesa conocer a Kim, dijo Isozaki. Moon comenzó diciendo: “No dejemos que nuestras relaciones se interrumpan, hablemos más y avancemos en una dirección positiva”.

Por su parte, Kim dijo: “La cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos debe arrojar resultados positivos, y quiero ir paso a paso para eliminar cualquier problema”.

“Mi padre me miró y me dijo que me casara con esa mujer, así que confié en él”, le dijo Kim a Moon, hablando de su esposa, una cantante llamada Ri Sol Ju.