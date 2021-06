El gobierno cubano aprobó una medida que permite reglamentar la existencia de pequeñas y medianas empresas (pymes) en la isla, aunque inicialmente con un espectro de actividad más reducido que el de los trabajadores independientes, reportó el miércoles el periódico Granma.

La autorización, que abarca pymes privadas y estatales, ha sido largamente esperada por los emprendedores cubanos y representa un paso más en las reformas económicas implementadas en el país socialista, en el que predomina la empresa estatal.

Con esta decisión el gobierno cubano "va más allá del simple reconocimiento de alguno" de los actores económicos, señaló el presidente Miguel Díaz-Canel citado por el diario oficial, que precisó que a partir de esta aprobación empezarán a trabajar en "las normas jurídicas para su implementación".

Por actores económicos el mandatario alude a empresas estatales, cooperativas, trabajadores independientes o pymes.

En febrero pasado el gobierno amplió a más de 2,000 las actividades en las que pueden laborar los trabajadores independientes en la controlada economía cubana.

Las pymes "se constituirán en el sector estatal y en el privado, y para ambas se establecerán condiciones similares en la gestión", añadió el diario citando al primer ministro, Manuel Marrero Cruz.

Algunas actividades autorizadas para independientes no estarán en la lista de posibilidades para las pymes, como "programador de equipos de cómputo, tenedor de libros, traductores e intérpretes, veterinarios para animales afectivos o domésticos, diseñadores y ciertos tipos de consultorías", indicó.

Marrero dijo, sin embargo, que "la ampliación de actividades de las formas no estatales de gestión no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no se pueden rebasar".

El presidente del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, John Kavulich, dijo en una declaración de prensa que con esta medida, "Cuba expande el panorama de compromiso con la administración de (Joe) Biden" para autorizar a individuos y compañías en Estados Unidos el envío de inversión directa, así como préstamos para que resurjan sectores privados en la isla.

Señaló que para la comunidad de negocios de Estados Unidos, el gobierno de Díaz-Canel tomó "una decisión significativa que puede revalorizar el interés" empresarial en la isla.

Oniel Díaz, consultor especializado en desarrollo de negocios, comunicación y asuntos públicos en Cuba, consideró que sólo se trata de un "pronunciamiento de ratificación, otro más, de que viene la ampliación del TCP (trabajo por cuenta propia) y la implementación de las pymes y las CNA (cooperativas)".

Cuba ha acelerado sus reformas, mientras enfrenta una profunda crisis económica por la pandemia de coronavirus que ha golpeado al sector turístico, en medio del embargo económico de Estados Unidos endurecido bajo el gobierno de Donald Trump.