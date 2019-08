Bruselas. A unas horas de que finalice el plazo otorgado por el presidente italiano, Sergio Mattarella, para la formación del nuevo Ejecutivo después de que la coalición entre el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga saltase por los aires. El escenario que cobra más fuerza es una alianza entre el M5E y el Partido Democrático (PD) con la reelección de Giuseppe Conte como premier. Pero si bien la cruzada contra Matteo Salvini une a ambos partidos, muchos son los campos en los que tienen posturas antagónicas. Y la Unión Europea es uno de ellos.

El objetivo es claro: evitar nuevas elecciones que reforzarían a La Liga de Matteo Salvini. Con este telón de fondo, el populista Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático llevan una semana negociando para configurar el que se perfila como el nuevo Ejecutivo transalpino tan pronto como mañana.

Hace siete días, Giuseppe Conte, primer ministro italiano, presentó su dimisión tras una moción de confianza auspiciada por Matteo Salvini. La hoja de ruta del líder ultraderechista no era otra que forzar unas elecciones de las que saldría reforzado. Pero este era también el escenario que tanto el presidente de la República como el resto de partidos querían evitar.

Todo apunta a que Conte reeditará su liderazgo. Pese a ser un abogado que no pertenece a ningún partido, es cercano al grupo fundado por Beppe Grillo. El M5E no ha contemplado otro escenario que no sea este. Y parece que el PD acabará cediendo. “No tenemos vetos, queremos hablar sobre el contenido”, ha señalado Nicola Zingaretti, su secretario general.