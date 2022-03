internacionales

China no se sumará a las sanciones a Rusia, según el regulador bancario

"En lo que respecta a las sanciones financieras, no las aprobamos, especialmente las lanzadas de forma unilateral, porque no funcionan bien y no tienen fundamento legal", dijo Guo Shuqing, presidente de la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China, en una conferencia de prensa.