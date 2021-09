Brasilia. El presidente ultraderechista Jair Bolsonaro prometió el día de ayer 7 de septiembre, "una nueva historia" para Brasil, ante decenas de miles de seguidores que respondieron a su llamado a salir a la calle en su apoyo.

En plena caída de popularidad y enfrentado al poder judicial desde hace semanas, Bolsonaro convocó marchas con motivo del Día de la Independencia y por la mañana arengó a sus partidarios en Brasilia, antes de viajar por la tarde a Sao Paulo.

"A partir de hoy empieza a escribirse una nueva historia en Brasil. Pido a Dios que, más que sabiduría, me dé fuerza y coraje para decidir debidamente. Las decisiones no son fáciles. No elijan el lado de la confrontación. Siempre estaré junto al pueblo brasileño", dijo el mandatario en la simbólica Explanada de los Ministerios.

El presidente cargó especialmente contra los jueces del Supremo Tribunal Federal, que abrieron investigaciones contra él y su entorno, entre otros motivos por propagación de falsas informaciones.

"No queremos una ruptura. No queremos pelearnos con ningún poder. Pero (...) no podemos permitir que una persona coloque en riesgo nuestra libertad", dijo, en alusión al juez del tribunal que lleva uno de estos casos.

En Brasilia, la jornada arrancó con el acto oficial del izamiento de bandera en el Palacio de la Alvorada, la residencia del jefe de Estado. Luego Bolsonaro se subió a un helicóptero para sobrevolar la concentración de la Explanada de los Ministerios.

"Nuestra bandera nunca será roja", corearon los manifestantes, en alusión al color del Partido de los Trabajadores, de los exgobernantes izquierdistas Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).

"Votamos a Bolsonaro y estamos siendo gobernados por la corte suprema. Están imponiendo sus decisiones. Votamos al presidente y no está logrando gobernar", dijo la dentista Morgana Freitas, de 27 años.

“Ultimátum” a jueces

Bolsonaro lleva meses cuestionando la fiabilidad de las urnas electrónicas, que funcionan desde 1996 y lo condujeron a él mismo en sucesivos mandatos a la Cámara de Diputados y a la Presidencia en 2018.

Sus críticas, sin fundamento, hicieron que el STF y la justicia electoral abrieran investigaciones en su contra, algo que inflamó aún más la retórica del mandatario.

Arengando a sus partidarios, Bolsonaro fustigó a los jueces de ambos tribunales y aseguró: "Solo Dios me saca" del poder. "Solo salgo preso, muerto o victorioso", completó.

Bolsonaro afirmó en los últimos días que esperaba movilizaciones multitudinarias para enviar un "ultimátum" a los jueces de la corte suprema. El índice de popularidad de Bolsonaro cayó en julio al 24%, su nivel más bajo desde que llegó al poder en 2019.