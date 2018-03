La elección de Donald Trump en Estados Unidos fue uno de los sucesos más seguidos a nivel mundial junto con la decisión ciudadana de la salida del Reino Unido de la Unión Europea conocida como Brexit , el acuerdo de paz entre Colombia y la guerrilla de las FARC y la negativa de apoyo a ese acuerdo por parte del pueblo colombiano, la continuación de otros problemas globales como la crisis migratoria a nivel mundial y los ataques terroristas en occidente, y la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff fueron algunas de las noticias internacionales que dominaron las primeras planas de los diarios durante el 2016.

1. Elecciones en Estados Unidos

Después de 18 meses de campañas electorales, las elecciones en Estados Unidos culminaron con un resultado que sorprendió a buena parte de la población a nivel mundial: El republicano, Donald Trump, será presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero del 2017 por los próximos cuatro años.

El resultado conmocionó a muchas personas a nivel mundial mientras otros aún se preguntan qué es lo que está pasando con el mundo. Donald Trump venció a su contrincante demócrata, Hillary Clinton, por mayoría en el sistema de Colegios electorales pero se rezagó en mayoría de votos ciudadanos. Ese mismo día, el Partido Republicano reafirmó su mayoría en el Congreso estadounidense al mantener las mayorías que ostentaba en el Senado y en la cámara de Representantes.

La campaña estuvo llena de eventos que fueron delineando el resultado pero también otros que dejaron secuelas, no sólo al interior de los principales partidos, si no que tras la victoria de Trump se hizo latente una división social en el país norteamericano que se manifestó con protestas en las calles bajo el lema Tú no eres mi presidente y por el otro lado el aparente resurgimiento de grupos xenófobos que vieron en la victoria del magnate una excusa para reavivar viejos sentimientos en contra de las minorías.

2. Brexit

Los habitantes del Reino Unido votaron por la salida del bloque económico y político conocido como la Unión Europea en un referéndum el 23 de junio, en una elección muy cerrada que dejó entrever el sentir de los habitantes de la Gran Bretaña con respecto a las políticas que regían desde hace 43 años. La consulta tuvo una participación del 72%, y el Sí a la salida triunfó con el 52% del apoyo.

La mayoría de los votantes a favor de dejar el bloque, fueron los habitantes de más edad de clase trabajadora que viven en ciudades pequeñas y que perciben que no siempre son claros los beneficios de vivir en bloque, sobre todo si se disputan los trabajos a los que tienen acceso con los inmigrantes de otras naciones. La mayoría de los votos a favor de quedarse en el bloque, fue gente más joven, con mejores empleos, que viven en las ciudades.

La salida del Reino Unido de la Unión Europea fue apodada como Brexit . En la actualidad, alrededor de 500 millones de personas viven bajo las reglas del bloque y los 28 países que forman parte producen un PIB combinado de unos 19 billones de dólares.

Tras la histórica decisión, el Primer Ministro, David Cameron, dejó el cargo en favor de Theresa May, una laborista que si bien no ha hecho público su apoyo al Brexit tampoco hizo mucho por permanecer en el grupo y quien estará encargada de llevar a cabo el proceso político de la salida del bloque, invocando el artículo número 50 del tratado de Lisboa, donde se establecen los lineamientos para que un estado salga de la Unión Europea.

3. El acuerdo de paz entre Colombia y la guerrilla de las FARC

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe rebelde Rodrigo Londoño, alias "Timochenko" de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un histórico acuerdo de paz tras 52 años de conflicto bélico, aunque las pretensiones de ambos bandos fueron detenidas abruptamente en un plebiscito que eligió la negativa al acuerdo y puso en peligro la continuidad de las nuevas relaciones.

El conflicto entre los dos bandos dejó en Colombia más de 260,000 muertos, 45,000 desaparecidos y 6.9 millones de desplazados en más de medio siglo de conflictos. Las negociaciones del acuerdo tuvieron como escenario la Habana, Cuba. Tras la firma del acuerdo el 26 de septiembre, los colombianos debían aprobar, el 2 de octubre, los acuerdos en una consulta. Uno de los principales opositores del acuerdo es el ex presidente Álvaro Uribe, que criticó el anuncio de paz desde el inicio, argumentando que favorece a las FARC, quienes durante años mantuvieron una lucha contra el estado colombiano y cuyas tácticas incluyeron el secuestro, el tráfico de drogas y el asesinato, según el ex mandatario.

Uribe fue uno de los principales apoyadores del No al acuerdo en la consulta, que finalmente reinaría, obligando al gobierno y al grupo guerrillero a replantear el acuerdo de paz. Las negociaciones duraron cuatro años y se buscó que busca que las FARC abandonen las armas, se incorporen a la vida política como fuerza civil y se logre un resarcimiento de las víctimas. Tras la firma del anuncio del acuerdo de paz, Juan Manuel Santos fue nominado al Premio Nobel de la Paz, reconocimiento que ganó pese a la negativa de apoyo del pueblo colombiano en el referéndum.

Tras el descalabro que supuso la negativa del pueblo colombiano en el referéndum del primer acuerdo el 2 de octubre pasado, el Gobierno de Colombia y las FARC anunciaron la firma de un nuevo acuerdo de paz el jueves 24 de noviembre en Bogotá. El nuevo texto, fruto de semanas de nuevas negociaciones, sustituirá al acuerdo inicial alcanzado en septiembre. Esta vez ambas partes abandonaron la opción de ser ratificado por el pueblo colombiano y se pactó que sea refrendado por el Congreso.

4. La Destitución de Dilma Rousseff

Dilma Rousseff fue destituida definitivamente de su segundo periodo en la Presidencia de Brasil el 31 de agosto, con 61 votos a favor de la destitución y 21 en contra; el presidente interino, Michel Temer asumió el ejecutivo brasileño de forma definitiva y hasta el 2018 tras la decisión del pleno.

Rousseff inició su segundo mandato el 1 de enero del 2011, fue suspendida en mayo para ser juzgada por maquillaje de las cuentas públicas para asegurar su reelección en el 2014. La decisión del Senado brasileño acabó con 13 años del Partido del Trabajo en la presidencia brasileña, puesto que ocupó el principal enemigo de Rousseff, Michel Temer desde la suspensión de la ex mandataria.

Durante el proceso de destitución, se vivió una batalla de frentes políticos y una profunda crisis económica que recrudeció el ánimo en contra de la ex guerrillera. Rousseff había tomado las riendas de Brasil tras dos mandatos de su padrino político Luiz Inácio Lula da Silva, que llevó al país sudamericano a una aparente bonanza económica y cifras récord en la lucha contra la pobreza que alcanzaron hasta 40 millones de ciudadanos que vieron mejorada su calidad de vida. Brasil, que daba muestras de ser una potencia en desarrollo se topó con una desaceleración económica encabezada por la desaceleración de China y la caída de los precios de materias primas, incluido el petróleo. Esto supuso una contracción económica de 3.8% en el 2015, el desempleo cerró el año en 9% y la inflación se disparó hasta un 10.67 por ciento. Mientras Dilma preparaba planes de contención, se vio involucrada en un esquema de sobornos en la empresa estatal, Petrobras, desde donde presuntamente se desviaron más de 2,000 millones de dólares fuera de las cuentas de la petrolera hacia los bolsillos de políticos, empresarios y funcionarios. Al final este escándalo fue uno de los factores que le costó la presidencia.

5. Terrorismo en occidente

El Estado Islámico continuó con sus ataques terroristas en el mundo occidental. Los países más afectados fueron Francia, Turquía, Bélgica y Alemania; Estados Unidos también sufrió ataques terroristas dentro de su territorio. Continuando con la tendencia de ataques terroristas, en el 2016 se volvieron a registrar ataques en países de Europa, perpetrados por yihadistas del Estado Islámico (EI) y Al Qaeda.

En el año se registraron cinco atentados en Turquía dejando un saldo de 125 muertos y 473 heridos. Mert Altintas, un joven de 22 años que servía desde el 2014 en la Policía de Ankara, asesinó a disparos a Andréi Kárlov, embajador ruso en Turquía, el pasado lunes 19 de diciembre durante una exposición fotográfica en el centro de la capital turca, Ankara. Altintas gritó: ¡Alepo, venganza! en ruso y destrozó fotografías colgadas en la exposición, antes de ser abatido. ¡Dios es grande! ¡Dios es grande! ¡Nosotros morimos en Alepo, ustedes mueren aquí! ¡Matan gente inocente en Alepo y en Siria! , gritó al disparar un total de ocho veces. Rusia calificó el hecho como un acto terrorista.

En Francia hubo tres ataques terroristas, incluido el ataque en Niza el 14 de julio durante los festejos del día de la Bastilla. En esa ocasión un residente tunecino condujo un camión de carga de 19 toneladas contra una multitud matando a 85 personas y dejando un saldo de 303 heridos. El ataque fue reivindicado por el Estado Islámico.

Otro ataque perpetrado en suelo francés, fue el atentado de la iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray, dónde dos militantes del EI, atacaron el centro religioso durante la celebración de la misa, matando al sacerdote que oficiaba el ritual. Los atentados en la capital de Bélgica, Bruselas, se realizaron el 22 de marzo en el aeropuerto de la ciudad y en la estación de metro de Maelbeek, dejando un saldo de 35 personas muertas y 340 heridos.

Al menos 12 personas murieron y cerca de medio centenar resultaron heridas, 18 de ellas de gravedad, cuando un camión embistió a un mercado navideño en Berlín, Alemania, el lunes 19 de diciembre por la noche, un hecho que fue calificado como terrorista por la canciller alemana, Angela Merkel. Al día siguiente el Estado Islámico se adjudicó el atentado. Entre las víctimas fatales está una persona que fue encontrada dentro del vehículo, en el asiento del lado del chofer, el cual era el conductor oficial del camión. Se calcula que el camión, de 19 toneladas, arrastró todo lo que se le cruzó en su camino por aproximadamente 80 metros.

En Estados Unidos hubo dos ataques terroristas, la masacre del bar Pulse en donde 50 personas perdieron la vida y 53 resultaron heridas, atribuido al Estado Islámico; y los ataques el 17 de septiembre en Nueva York y Nueva Jersey. En esa ocasión 29 personas resultaron heridas cuando se produjo una explosión en el barrio de Chelsea de Manhattan en Nueva York. Posteriormente la policía localizó más bombas en Nueva Jersey.

6. Emergencia por el virus del Zika

La Organización Mundial de la Salud decretó a nivel mundial una emergencia de salud pública debido a una enfermedad conocida como Zika que se propaga por la picadura de un mosquito de la especie de mosquito Aedes aegypti y por transmisión sexual de personas asintomáticas. La enfermedad fue relacionada con microcefalia y Síndrome de Guillain-Barré en bebés de mujeres que padecieron la enfermedad.

El virus se propagó rápidamente por todo el continente americano gracias a la picadura de mosquitos, aunque en cuanto se pudo vincular a la enfermedad con el aumento de casos de niños que nacían con la malformación congénita, se declaró la emergencia a nivel mundial, con casos en Europa y Asia.Durante la emergencia 23 países reportaron casos de microcefalias y de síndrome de Guillain-Barré. Los casos de Zika aumentaron exponencialmente mientras se conocían los reportes de diferentes países que mencionaban que los mosquitos con el virus se encontraban en sus territorios.

Uno de los países más afectados fue Brasil, que además sería el anfitrión de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, con 1.5 millones de personas contaminadas y 2,033 casos de microcefalia vinculados al Zika. Brasil inició campañas de prevención y de fumigación en las zonas más afectadas por la enfermedad y fue de los primeros países en encontrar una relación directa de la enfermedad con los casos de malformaciones en bebés de mujeres embarazadas. La enfermedad fue descubierta en 1947 en Uganda y recibe el nombre por el bosque tropical de unas 40 hectáreas en donde viven unas 40 especies de mosquitos incluida la Aedes aegypti.

Las hembras de la especie son las principales transmisoras del virus ya que viaja en la saliva del animal y tiene contacto con los humanos al momento de la picadura. En la saliva de esta especie de mosquito se pueden encontrar otros tres tipos de enfermedades: dengue, chikungunya o fiebre amarilla. El 18 de noviembre la OMS anunció que el Zika dejó de ser una "emergencia de salud pública mundial". Según la OMS, hay experimentos con dos vacunas contra el Zika, un virus que aún no tiene cura. Científicos de todo el mundo se sumaron a los esfuerzos para contener la enfermedad. Uno de las propuestas incluye el exterminio de esa especie en particular de mosquito.

7. Migrantes

El 2015 se caracterizó por ser un año en el que el tema de la migración hacia Europa proveniente del norte de África y del Medio Oriente se colocó como uno de los principales temas en la agenda internacional. Este año no fue diferente. Hordas de migrantes llegaron o intentaron alcanzar las Costas Europeas desde países que sufren de niveles altos de violencia, ya sea por conflictos bélicos o en busca de oportunidades por dificultades económicas. Aunque al principio de año se mantuvo la tendencia de trato de migrantes y recepción de refugiados, esta actitud se fue diezmando a medida que otras naciones hacían a un lado menos esfuerzos por ayudar y otros simplemente cerraban sus fronteras y deportaban a miles de migrantes.

