El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reconsiderar el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, a pesar de que la cancillería de este último país envió una carta diplomática.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador dijo que su gobierno no cede a presiones de opositores que han manifestado su preocupación por las denuncias que enfrenta Salmerón por presunto acoso sexual a alumnas del ITAM.

Muy a su estilo, el primer mandatario calificó como “conservadores” y “fachos” a quienes en redes sociales expresaron su inconformidad con que Salmerón logre obtener la embajada de México en Panamá.

Ante ello, López Obrador dijo que no está dispuesto a reconsiderar dicho nombramiento, “porque nosotros consideramos que es una persona capaz”, sostuvo.

El mandatario federal dijo requerir pruebas de la culpabilidad de Salmerón, pues de lo contrario cuenta con su respaldo.

“Yo no estoy dispuesto a ceder en esas cosas. Ahora, si hay un juicio, si hay pruebas y está en el ministerio público, está en el juez, está acusado, pues cómo lo vamos a defender, de ninguna manera. Pero ¿nada más por la campaña mediática, por el linchamiento mediático? ¿Qué no se ponen a ver también el daño que ocasionan, no sólo a él en este caso, sino a sus familiares?”, dijo.