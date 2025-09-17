Más de 100 refugiados sudaneses están muertos o desaparecidos en dos naufragios frente a Libia

Más de un centenar de refugiados sudaneses fallecieron o están desaparecidos tras dos naufragios ocurridos el sábado y el domingo frente a las costas de Tobruk, en el este de Libia, informaron el miércoles dos agencias de la ONU.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) anunció "un trágico incidente ocurrido frente a las costas de Tobruk el sábado 13 de septiembre, en el que un barco que transportaba a 74 personas, en su mayoría refugiados sudaneses, volcó".

"Solo 13 personas sobrevivieron y decenas más siguen desaparecidas", añadió la organización, que no dio más detalles pero expresó sus condolencias a las familias.

Anteriormente, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) había informado de un "trágico accidente" que se produjo el domingo "cuando se declaró un incendio en una lancha neumática que transportaba a 75 refugiados sudaneses".

"Al menos 50 vidas se perdieron", precisó una portavoz de la OIM, que no pudo confirmar si entre las víctimas había mujeres y niños.

La OIM proporcionó atención médica a 24 supervivientes y "los que lo necesitaban fueron trasladados a centros especializados", indicó la organización de la ONU. Por el momento se desconoce el paradero de uno de los pasajeros.

En un tuit, el organismo pidió "medidas urgentes para poner fin a estas tragedias en el mar", precisando que el naufragio se produjo el domingo.

Según la misma fuente, la embarcación partió de Tobruk y se dirigió a Grecia.

Entre el 1 de enero y el 13 de septiembre, 456 personas perdieron la vida y 420 desaparecieron en la peligrosa ruta marítima del Mediterráneo central, informó la OIM en Libia en la red X.

Y desde principios de 2025, se interceptó y devolvió a Libia a 17,402 migrantes, entre ellos 1,516 mujeres y 586 niños, según la misma fuente.

Libia es uno de los principales puntos de tránsito para los migrantes y refugiados procedentes de África subsahariana que huyen de las guerras y la pobreza en sus países y tratan de llegar a Europa de manera irregular.