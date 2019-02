La disrupción que causa la inteligencia artificial en los procesos de corporativos, instituciones de gobierno y profesiones, como el derecho, no tiene límites. Casi no existe área productiva, comercial, de telecomunicaciones, de servicios bancarios, de salud y turísticos, que no haya sido tocada de manera positiva por la inteligencia artificial, cuya característica es hacer eficientes a los profesionales con ahorro en tiempo, costos, seguridad, pero sobre todo, los libera de las tareas rutinarias para que puedan centrarse en lo que realmente aporta valor añadido.

En el mundo de la inteligencia artificial existen diferentes niveles, siendo uno de los más importantes aquel que tiene que ver con plataformas que han desarrollado algoritmos relacionados con automatización de procesos. De este modo, se realizan tareas con mayor eficiencia que el ser humano, añadiendo la capacidad de aprendizaje de dichos procesos que los replica en otras situaciones.

La firma española vLex - Global Legal Research es parte de esta tendencia que marca la inteligencia artificial, participando en el segmento de mercado del derecho internacional en más de 100 países. Desarrolló en el 2018 el asistente jurídico Vincent, que consiste en un sistema que emplea inteligencia artificial y tecnologías de aprendizaje automático con dos objetivos: aportar solución a los problemas cotidianos de documentación de casos de los profesionales del derecho y validar su trabajo. Actualmente está disponible para nueve países, entre ellos España, Estados Unidos, Canadá, México, Chile y Colombia.

Seguridad jurídica y ahorro en tiempo

Ángel Faus Tomas, CTO & co-founder de vLex, explicó que el asistente Vincent aporta a los profesionales del derecho seguridad jurídica y ahorro en tiempo y costos. Explicó, asimismo, que esta solución es un servicio pensado para ayudar a los profesionales del derecho en la revisión de los documentos de casos, un proceso que incluye, por ejemplo, que las citas de leyes que se incluyen en ellos sean correctas. Ayuda, del mismo modo, a identificar leyes, jurisprudencias e incluso aspectos doctrinales que no han considerado, pero que serían relevantes para el buen desarrollo de un caso.

Un análisis comparativo de litigios es otra de las virtudes que aporta el asistente Vincent. Quien se suscribe a este último, recibe también alertas sobre el caso que un abogado lleva en litigio, nuevas jurisprudencias o recursos legales que sin duda le ayudan, sin tener que realizar una tediosa búsqueda.

Aporta seguridad jurídica al abogado, ya que reduce el riesgo de tomar decisiones incorrectas, le ahorra tiempo y le ayuda a revisar su trabajo con mayor rigor jurídico.

Libera de tareas rutinarias

Con la automatización, los profesionales de derecho consiguen liberarse de tareas rutinarias y reiterativas en la revisión de contratos y documentos, tareas que son de poco valor jurídico pero consumen mucho tiempo. “La automatización es similar a un asistente humano que le ayuda a la recopilación de documentos”, explicó el CTO de vLex.

Reconoció que, en el caso de los profesionales del derecho, el asistente Vincent de vLex no pone en riesgo la existencia de esta profesión, pues hasta el momento la inteligencia artificial sólo tiene la capacidad de sustituir habilidades de personas que realizan trabajos rutinarios, repetitivos, pero no cualitativos como la realizada por los abogados.

Argumentó que la inteligencia artificial “aún no está en el punto de sustituir al abogado, sino de potenciarlo, hacerlo más capaz mediante la aportación de toda la información legal, pero lo libera de la parte rutinaria de su trabajo de investigación: con Vincent empoderamos al abogado”.

Nacionalización de algoritmos

Para el caso de México, vLex adapta su tecnología a los contenidos locales. “Esto nos hace únicos. Tenemos cobertura global de contenidos, pero adaptamos la oferta de soluciones a las condiciones de cada mercado y país. Un abogado puede realizar una búsqueda en su idioma y recibir información en otros del tema que busca”, explicó Ángel Faus.

En el panorama legal de México, Vincent tiene la legislación federal y estatal, jurisprudencia local completa y alianzas con editoriales locales. Los algoritmos se adaptan a la legislación mexicana y se les entrena para entender el derecho en las interacciones con los usuarios.

“Usar Vincent es tan sencillo como apretar un botón”, sostuvo finalmente Ángel Faus.

Características