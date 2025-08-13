¿Sirve registrarse en el Reus para dejar de recibir llamadas de bancos?

Inicia un nuevo día y, con él, el bombardeo de llamadas de distintos bancos que buscan vender tarjetas de crédito, planes de ahorro o seguros. Afortunadamente, no todo está perdido. Existe el Registro Público de Usuarios (Reus), ¿pero realmente sirve darse de alta?

El Reus es un portal gratuito operado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Al registrarte, puedes evitar recibir llamadas publicitarias de instituciones financieras.

De esta forma, puedes olvidarte de la incomodidad de escuchar el timbre del teléfono —fijo o móvil— y tener que rechazar ofertas de productos o servicios, a veces ante la molestia de quien llama.

¿Qué tan efectivo es el Reus para frenar llamadas de bancos

Óscar Rosado, titular de la Condusef, asegura que el Reus es una alternativa funcional y segura para frenar llamadas no deseadas. Sin embargo, en redes sociales también hay quejas sobre su efectividad.

En la plataforma X, el usuario @acakoky comentó que sigue recibiendo múltiples llamadas de bancos pese a estar registrado:

“Gracias por el dato, Condusef, pero ¿qué crees? ¡Estoy dado de alta en Reus! Pero eso no le importa a BBVA, siguen llamando”.

La Condusef recordó que el registro entra en vigor 45 días naturales después de la inscripción. Aun así, hay usuarios que aseguran que las llamadas persisten. En estos casos, se puede presentar un aviso de infracción en cualquier oficina de la Condusef, llevando una identificación oficial y los datos de la llamada o correo, para que la autoridad analice la sanción correspondiente.

También hay experiencias positivas. Karina, de 50 años, asegura que es la segunda vez que se inscribe porque, en su opinión, fue la mejor solución a las llamadas molestas:

“Se los recomiendo, a mí me funcionó; sólo en un par de ocasiones me llamaron la primera vez que me inscribí”.

Paso a paso para darte de alta

Para registrarte, necesitarás datos personales y, si el trámite es presencial, documentos como INE, comprobante de domicilio y recibo del teléfono al que llegan las llamadas. Hay tres mecanismos disponibles:

En línea: a través del portal oficial de Condusef .

. Vía telefónica: en la CDMX al 55-53-400-999 o desde el interior al 800-999-8080.

Presencial: en cualquiera de las 35 oficinas de la Condusef.

¿Qué beneficios ofrece el Reus?

Con este registro dejarás de recibir llamadas publicitarias de bancos, así como correos electrónicos no deseados, si así lo indicas. Sin embargo, el Reus no bloquea llamadas por cobranza, fines políticos, beneficencia o encuestas.

La inscripción tiene vigencia de dos años. Al concluir, el usuario se da de baja, pero puede registrarse nuevamente cuantas veces lo necesite.