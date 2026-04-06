¿Quiénes están obligados a presentar la declaración anual de impuestos?

La obligación de presentar la declaración anual de impuestos en México aplica a distintos perfiles de personas físicas, dependiendo del tipo y origen de sus ingresos.

En el caso de sueldos y salarios, deben declarar quienes:

Dejaron de trabajar antes del 31 de diciembre.

Tuvieron ingresos adicionales distintos a su salario.

Trabajaron para dos o más empleadores simultáneamente.

Percibieron ingresos del extranjero o de empleadores sin retención.

Recibieron ingresos por indemnización o jubilación.

O cuando sus ingresos anuales superan los 400,000 pesos.

También están obligadas las personas que prestan servicios profesionales por cuenta propia, es decir, quienes emiten honorarios.

Otro grupo relevante es el de quienes obtienen ingresos por arrendamiento, como rentas de casas, departamentos o locales comerciales.

Asimismo, deben declarar quienes enajenaron bienes, es decir, que vendieron algún activo, así como quienes obtuvieron ingresos por intereses o dividendos.

En el ámbito empresarial, la obligación incluye a quienes realizan actividades empresariales, como:

Operaciones a través de plataformas tecnológicas.

Actividades en la región fronteriza.

Contribuyentes bajo esquemas fiscales con coeficiente de utilidad.

El cumplimiento no es opcional; además de evitar sanciones, presentar la declaración puede abrir la puerta a devoluciones de impuestos si se tienen deducciones aplicables.