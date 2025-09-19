Propuesta de mayor retención de ISR al ahorro: Hacienda dice quiénes están exentos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que la propuesta presentada en el Paquete Económico no implica un incremento a los impuestos para las personas con cuentas de ahorro o inversión, sino un mecanismo que facilita a los contribuyentes cumplir con su obligación fiscal mediante pagos parciales, sin que ello genere una presión adicional al presentar su declaración anual.

"Los pequeños ahorradores con saldos menores a 206,000 pesos seguirán exentos y los que tengan ingresos anuales inferiores a 400,000 pesos seguirán con la opción de no presentar declaración. Asimismo, las deducciones por gastos médicos, educativos, intereses hipotecarios y aportaciones al retiro permanecen vigentes, lo que permite que los contribuyentes incluso puedan tener saldos a favor que podrán ser devueltos por el Servicio de Administración Tributaria", dijo la dependencia en un comunicado.

Actualización de la tasa de retención de 0.5% a 0.9%

Explicó, como informó El Economista que la actualización de la tasa de retención de 0.5% a 0.9% anual no implica aumento en el impuesto. "Así por ejemplo, con el modelo actual, un contribuyente que tiene 500,000 pesos de ahorro en bancos, recibirá 18,950 pesos de intereses reales en el año y tendrá que pagar ISR por 4,737 pesos. Asimismo, con el porcentaje de retención vigente, en su declaración anual debe pagar 2,237 pesos para completar su pago, lo que representa casi la mitad del impuesto total", agregó.

Según las condiciones de mercado existentes, con la tasa propuesta, el contribuyente, tras las retenciones durante el año, tendría un pago final en su declaración de 237 pesos, equivalente sólo al 5% de su impuesto total, pero pagando exactamente los mismos impuestos, dijo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.