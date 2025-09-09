Aguacate baja de precio en agosto y da respiro al guacamole: ¿qué otros alimentos bajaron?

Ese guacamole terso, como dicen los chefs, con ese tono de verde que hace agua la boca, y que bien puede acompañar a unos deliciosos tacos, en agosto pudo estar más económico debido a que su ingrediente principal, el aguacate, fue uno de los productos que más bajó de precio.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tuvo un avance de 0.06% , con ello la tasa anual de la inflación se colocó en 3.57 por ciento.

Entre los productos que tuvieron una incidencia en el comportamiento de este indicador estuvo el aguacate con una reducción en su precio de -7.36%, con lo que se situó en el quinto lugar entre los productos que más bajaron.

Mientras tanto, del otro lado de la balanza, el chile serrano, otro componente indispensable del guacamole tuvo una variación mensual de 34.94 %, colocándose como el tercer producto con mayores alzas por su incidencia mensual en el INPC.

La incidencia, explica México, ¿Cómo Vamos? se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada producto o componente del INPC a la inflación general, es decir, qué tanto aporta el producto o conjuntos de productos a la inflación observada en un periodo dado.

Los que más subieron y los que bajaron

Aquí te presentamos el top ten los que más subieron:

Vivienda propia (0.27%)

Loncherías, fondas, torterías y taquerías (0.63%)

Chile serrano (34.94%)

Tomate verde (16.71%)

Universidad (1.34%)

Carne de res (0.67%)

Cebolla (6.33%)

Cigarrillos (1.41%)

Restaurantes y similares (0.30%)

Detergentes (0.92%)

Y estos son los que le dieron un respiro a tu bolsillo:

Pollo (-4.62%)

Jitomate (-11.46%)

Transporte aéreo (-9.76%)

Cine (-11%)

Aguacate (-7.36%)

Chayote (-21.58%)

Plátanos (-5.23%)

Otras verduras y legumbres (-4.29%)

Material escolar (-1.55%)

Automóviles (-0.25%)

Alimentos claves en la dieta de los mexicanos muestran alza

De acuerdo con un análisis de México, ¿Cómo vamos? diversos alimentos se han estabilizado y se observaron importantes disminuciones en frutas y verduras.

No obstante, algunos alimentos centrales en la dieta de los mexicanos, especialmente en la entrada del mes patrio, se muestran al alza, como la carne de res, el chile serrano y el tomate verde.

El precio de la carne de res tuvo una variación de 17.74% anual y de 0.7% en el último mes.

El precio del pollo tuvo una disminución en el último mes de (-)4.6%, pero se encuentra 4.4% por encima de su nivel de hace un año.

El precio del huevo registra un incremento anual de 5.02% y una disminución de (-)0.4% en el último mes.

El precio de la leche registra un incremento anual de 8.65% y de 0.4% en el último mes.

El café tuvo un incremento anual de 21.55 por ciento.

Los jugos envasados tuvieron un incremento anual de 8.18 por ciento.

En ese sentido, estableció que el pico de gallo o salsa mexicana también refleja diferentes efectos en los precios de sus ingredientes.

El chile serrano muestra un incremento anual de 33.95%, en contraste con las tasas negativas del resto de los ingredientes: limón (-)14.09%, aunque con un incremento de 8.3% en el último mes; cebolla (-)18.58%, pero 6.3% mayor que el mes anterior y jitomate, cuya variación anual fue (-)29.18% y mensual de (-)11.5%.