Estafas y robo de datos por mensajes de texto; ¿Cómo no caer en ellos?

Actualmente, los mecanismos en que ciberdelincuentes y estafadores buscan robarnos datos personales, bancarios o hacer que realicemos alguna transferencia monetaria a sus cuentas, es aprovechando la tecnología.

Se ha hablado mucho del phishing, que usa como vehículo de estafa el correo electrónico y el pharming que usa páginas apócrifas para vulnerar la seguridad cibernética de los usuarios. Sin embargo, uno de los mecanismos que más ha presentado crecimiento son las estafas y hackeos mediante mensajes de texto.

Existen dos variables de esta dinámica, el smishing y los hackeos mediante WhatsApp y, en varias ocasiones, es más difícil identificar si se está siendo víctima de un ataque o es un mensaje de texto real.

¿Qué es el Smishing?

Josué Martínez es global advisor en BioCatch, empresa especializada en el combate de estafas cibernéticas, y explicó que el smishing es el tipo de estafa a través de mensajes SMS que simulan ser notificaciones de empresas de paquetería, tiendas de comercio en línea, bancos o agencias gubernamentales como aduanas o el Servicio de administración Tributaria (SAT).

“Si alguna vez has recibido un mensaje de que tienes un paquete retenido en aduana, que no se pudo entregar en el domicilio o tal vez alguna notificación de transferencia en el banco por mensaje SMS puedes estar siendo víctima de smishing”, describió Josué Martínez.

Los usuarios que han sido víctimas de estos ataques han denunciado que los mensaje recibidos van acompañados de links a páginas que parecen ser de las empresas o que simplemente no cargan, no obstante, con el simple hecho de hacer click en el link pueden infectar tu dispositivo con algún virus.

De igual manera, existen mensajes que, al notificar de algún paquete no entregado, retenido en aduana o una transferencia bancaria, piden algún depósito a cuentas apócrifas para regularizar la situación que describen.

“Además de mensajes que contienen links, los estafadores pueden buscar entablar una conversación para que entres en confianza y voluntariamente reveles datos de interés”, advirtió el global advisor de BioCatch.

Estafas mediante WhatsApp

Los hackeos de cuentas de WhatsApp son una práctica que ha experimentado un crecimiento muy elevado, a diferencia de las estafas por SMS, en esta modalidad se busca la transacción de dinero de manera instantánea.

“Cuando logran hackear una cuenta, los estafadores mandan mensajes a los contactos guardados en esa cuenta y piden dinero alegando emergencias o necesidad inmediata” relató Martínez y agregó que la primera señal de alerta es que esa transferencia la piden a cuentas con nombres de otras personas.

Asimismo, cuando ocurren los intentos de estafa en este mecanismo es frecuente que lo intenten con varios contactos a la vez, es así como se puede detectar el hackeo de dicha cuenta.

Medidas de seguridad

No caer en estafas de esta naturaleza puede llegar a ser complicado, en ese sentido la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reveló una serie de recomendaciones para no poner en peligro tus datos personales, bancarios o tu dinero.

Lo más importante es no hacer click en enlaces que contengan los mensajes, no revelar ningún dato como códigos de seguridad, NIP o números de cuenta que te pidan y no hacer transferencias monetarias si no tienes certeza de la veracidad del contacto.

Por otro lado, WhatsApp recomienda la verificación de la cuenta en varios pasos y contactar a la persona que te esté pidiendo dinero por teléfono o a través de un conocido en común para constatar la veracidad de la situación.

Expertos también recomiendan fijarse en el profesionalismo del lenguaje usado en mensajes SMS y cambios en los hábitos de habla en mensajes de WhatsApp.