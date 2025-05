Lo que debes saber sobre cuentas de ahorro digitales

Es imposible salir de casa y no ver un espectacular de alguna institución financiera prometiendo rendimientos, cashback y liquidez inmediata si se guarda el dinero en una de sus cuentas de ahorro

También hacen promoción en programas de televisión abierta, en horario estelar, y en las redes sociales.

En los últimos años se han popularizado este tipo de cuentas, es especial a raíz de la entrada de algunas financieras tecnológicas (fintech) como Nu, Klar o Stori, principalmente ha sido la población joven la que ha recurrido a este tipo de productos financieros para bancarizarse.

Incluso, bancos tradicionales como Banorte, a través de su banco digital Bineo y, más recientemente, Santander con Openbank han comenzado a ofertar cuentas de ahorro con rendimiento y liquidez instantánea.

Recurrir a una cuenta digital que promete 12% de rendimiento anual por guardar dinero en ella, junto con cashback u otro tipo de beneficios puede ser muy atractivo y relativamente seguro, sin embargo, hay algunas características de estas cuentas digitales que es importante entender para usarlas con seguridad.

¿De dónde sale el rendimiento?

Lo más atractivo de recurrir a cuentas de ahorro de estas entidades son los rendimientos que, en la mayoría de casos, son superiores a lo que ofrece una inversión de Cetes (considerada la más segura en el mercado).

Joel Cortés, quien es director general de la plataforma de comparación de productos financieros Kardmatch, explicó que los rendimientos tan altos buscan captar más clientes.

“Estos rendimientos tienen la finalidad de captar clientes y llegan a ser así de altos porque las fintech también prestan dinero, reciben intereses y al no tener infraestructura, sus gastos operativos son más bajos”, detalló Cortés.

Hace unos años podíamos observar rendimientos de 15% anual o más, actualmente con la tendencia a la baja de la tasa de interés de referencia los rendimientos empiezan a ser más bajos, entre 6 y 12% anual en la mayoría de las fintech con liquidez inmediata.

Además de los rendimientos, las cuentas de ahorro permiten realizar pagos con tarjetas digitales y físicas (en contadas empresas fintech), y han mezclado los rendimientos con cashback de entre 1 y 3%, y compras a meses sin intereses.

¿La inversión es segura?

Uno de los fundamentos básicos de invertir es que no existe una que no conlleve un cierto nivel de riesgo, y las inversiones en cuentas de ahorro fintech no son la excepción a esta regla.

Muchas de las fintech que entraron al mercado con este tipo de productos operan como Sociedades Financieras Populares (Sofipos), es decir, pueden operar con un capital mínimo menor al de un banco y, por ende, no tienen cobertura del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). La cobertura ante quiebra corre a cargo de Prosofipo y es de 25,000 Unidades de Inversión (UDIs), equivalente a 211,391 pesos por cada cliente.

“El riesgo que existe en este tipo de instituciones es que quiebren y sean incapaces de devolverte tu dinero o garantizarte tu liquidez”, describió el director general de Kardmatch, pero aclaró que el riesgo de que eso ocurra con las principales fintech del mercado es bajo.

Otra característica de las cuentas de ahorro en financieras tecnológicas es que varias de ellas cuentan con límite mensual de depósito, por ejemplo, entre los productos de Nu que generan rendimientos los límites se encuentran en el rango de 23,000 a 230,000 pesos mensuales.

“Algunas de las financieras tecnológicas ya empiezan a obtener la licencia bancaria, por lo que esperamos que en el corto plazo ofrezcan una mayor gama de productos con una mayor certidumbre al cliente”, anticipó Cortés.

Seguridad en tu cuenta de ahorro

Existen algunas medidas para disminuir el riesgo de una inversión de esta naturaleza y es importante destacarlas.

En primera instancia, expertos recomiendan revisar en los directorios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bajo qué figura opera la fintech a la que recurrirás. Adicional a ello se deben revisar reseñas y experiencias de otros usuarios.

Si ya tienes una cuenta de ahorro en una fintech, asegúrate de depositar siempre una suma menor a lo que el Prosofipo cubrirá en caso de quiebra e infórmate sobre los protocolos para reclamar en caso de necesitarlo.