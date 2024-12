El listado de los libros que Bill Gates recomienda leer antes de acabar el año

Como es costumbre, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, publicó en su blog GatesNotes su listado de los libros que leyó durante el año y que recomienda leer antes de que se acabe el año en curso. Esta vez, se trata de una selección de cuatro obras que ayudaron al magnate a entender el mundo en este 2024.

Los escogidos, según Gates, tratan, "de una forma u otra, sobre cómo darle sentido al mundo que te rodea. No fue un tema intencional, pero no me sorprendió verlo surgir: es natural tratar de entender las cosas en tiempos de cambios rápidos, como el que estamos viviendo ahora", dijo en su blog.

Ese listado está compuesto, por: 'Una historia de amor inacabada' , de Doris Kearns Goodwin; La generación ansiosa , de Jonathan Haidt; Ingeniería a simple vista , de Grady Hillhouse; La ola que se avecina , de Mustafa Suleyman. Esto no es todo, pues Gates dio uno libro extra, que es 'Federer', de Doris Henkel

"Dos de los libros de mi lista se centran en el futuro y en cómo el auge de la inteligencia artificial y los enormes avances tecnológicos están cambiando la forma en que vivimos, aprendemos y amamos. Uno de ellos mira al pasado en busca de respuestas: las lecciones que ofrece sobre cómo los líderes han enfrentado tiempos difíciles en el pasado son a la vez reconfortantes y fascinantes. Y el cuarto libro de mi lista trata sobre el presente. Te ayudará a apreciar la asombrosa e invisible columna vertebral de la sociedad que nos rodea todos los días", dijo Gates.

Una historia de amor inacabada , de Doris Kearns Goodwin

Este libro se centra en la vida de Doris con su difunto esposo, quien se desempeñó como experto en políticas y redactor de discursos para los presidentes Kennedy y Johnson durante una de las épocas más turbulentas de la historia reciente de los Estados Unidos.

"Doris es una escritora tan talentosa que los capítulos sobre su historia de amor son tan atractivos y esclarecedores como los capítulos sobre el asesinato de Kennedy y la guerra de Vietnam. Soy una gran admiradora de los libros de Doris, pero no sabía mucho sobre su vida personal hasta que leí su nueva autobiografía", expresó Gates.

La generación ansiosa , de Jonathan Haidt

Esta segunda obra es una lectura obligada para cualquiera que esté criando, trabajando con o enseñando a jóvenes hoy en día. "Me hizo reflexionar sobre cuánto de mis años de juventud, que pasé a menudo corriendo al aire libre sin la supervisión de mis padres, a veces metiéndome en problemas, ayudaron a dar forma a la persona que soy hoy", dijo Gates.

Y es que Haidt explica cómo el cambio de una infancia basada en el juego a una infancia basada en el teléfono está transformando la forma en que los niños desarrollan y procesan las emociones. "Valoro que no se limite a exponer el problema, sino que ofrezca soluciones reales que vale la pena considerar", agregó el magnate.

Ingeniería a simple vista , de Grady Hillhouse

"¿Alguna vez has visto una tubería inusual que sobresale del suelo y has pensado: "¿Qué diablos es eso?" Si es así, este es el libro perfecto para ti", dice Gates en su blog. En la obra, Hillhouse toma todas las estructuras misteriosas que se ven todos los días, desde cajas de cable hasta transformadores y torres de telefonía celular, y explica qué son y cómo funcionan. Es el tipo de lectura que busca responder preguntas que ni siquiera se han estructurado.

La ola que se avecina , de Mustafa Suleyman

Si quiere entender el auge de la IA, dice Gates, "este es el mejor libro que puede leer". En esta obra, "Mustafa tiene un profundo conocimiento de la historia científica y ofrece la mejor explicación que he visto hasta ahora de cómo la inteligencia artificial (junto con otros avances científicos, como la edición genética) está preparada para transformar todos los aspectos de la sociedad", dice Bill Gates en sus notas.

La obra se preocupa por exponer los riesgos para los que el mundo debe prepararse y los desafíos que se deben superar para poder aprovechar los beneficios de estas tecnologías sin los peligros.