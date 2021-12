Sólo una pequeña proporción de los mexicanos tiene liquidez suficiente para comprar un auto nuevo con efectivo; la mayoría de los autos nuevos que se comercializan en el país son pagados a través de créditos automotrices, pero esta alternativa también es compleja para una buena parte de la población.

El Aveo de Chevrolet es uno de los automóviles más baratos del mercado en términos de precio financiado pero también de seguro, autopartes y servicios, esto lo ha convertido en uno de los más vendidos en el mercado nacional. De acuerdo con cifras de la AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz), el Aveo se llevó el 13% del total de los autos subcompactos vendidos durante enero-noviembre del 2021.

El Aveo 2022, comercializado en línea y en las agencias autorizadas, tiene un precio financiado sugerido de entre 243,200 y 260,300 pesos mexicanos, que pueden variar dependiendo la institución que otorga el crédito, las tasas de interés, el perfil de la compradora y el modelo del auto.

Suponiendo que el crédito automotriz tiene una tasa fija y el precio final financiado será el más bajo posible que sugiere el sitio web de Chevrolet, los consumidores tendrían que ajustar sus ingresos mensuales para que en cinco años, como máximo, se termine que pagar vehículo.

¿Quiénes pueden pagar esto?

Pues los trabajadores que ganan un salario mínimo definitivamente no, al menos no solos. Durante el 2021 el salario mínimo es de 141.7 pesos diarios para la mayor parte del país, excepto la franja fronteriza en donde hay salarios diferenciados. Un trabajador con este nivel de ingresos laborales tendría que destinar su salario completo durante 4.7 años para poder tener un Aveo 2022 nuevo, esto implica no gastar ni un solo peso en comida, renta, servicios del hogar o cualquier otra cosa.

Para los comerciantes la situación no es precisamente mejor; como la mayoría de ellos trabaja en la informalidad, las condiciones laborales y los ingresos por su trabajo son incluso menores que el salario mínimo en promedio. De acuerdo con cálculos elaborados a partir de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) del Inegi y cifras de Data México, un comerciante de establecimiento tardaría 4.8 años en pagar ese auto financiado, sin gastar en nada más.

Para los profesionistas y técnicos serían 3.1 años y para las personas que ocupan puestos directivos, funcionarios o jefaturas serían 2.1 años.

Esto refleja una importante brecha de desigualdad, no sólo en los ingresos laborales entre distintos grupos ocupacionales, también porque queda al aire la obviedad de que gran parte de las personas que se encuentran en los deciles más bajos de ingresos no son sujetas de crédito y en muchos casos ni siquiera están bancarizadas.

Adicionalmente, el Informe sobre Pobreza del Coneval y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi mostraron que las personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos mensuales son las que más gastan en vivienda y alimentos; estos rubros llegan a abarcar cerca del 60% del total del dinero que generan estas familias.

Pensar en salud, educación, cultura o recreación es casi imposible para los mexicanos que se encuentran en estos deciles de ingreso. Un auto queda totalmente fuera de su alcance.

