Según la definición de diferentes sociedades y organismos de salud, la medicina de precisión hace referencia a la adaptación del tratamiento médico a las características individuales de cada persona, es decir, las decisiones tomadas referentes a los tratamientos o prevención de enfermedades se tomarán con base en la integración de las características genómicas y moleculares de las personas.

Los expertos en temas de seguros explican que si se implementará correctamente lo anterior, se ocasionaría que los costos bajaran en las primas de los seguros de gastos médicos, debido a los padecimientos y tratamientos que podrían ser menores al promover una cultura de prevención.

Según información de Lockton México, la implementación de la medicina de precisión en México es un proceso que apenas comienza y en esta transición se habrá de buscar las herramientas para acercar esta nueva tecnología a los pacientes potenciales.

“Los planes de beneficios para empleados, que ofrecen las empresas y que, actualmente, incluyen pólizas de seguros de gastos médicos, seguro de vida, etcétera, serán un vehículo para la adopción de estas nuevas prácticas”, manifestó.

De acuerdo con el corredor y consultor privado de seguros, hoy en día, existen dos formas de ofrecer la medicina de precisión a través de planes de beneficios.

El primero son las llamadas pruebas generalizadas (pagadas por la empresa y colaborador). Estos diagnósticos brindan los riesgos individuales, propensión a algunas condiciones médicas y respuestas a tipos de medicamentos.

La segunda son pruebas precisas (pagadas usualmente por el colaborador). A partir de las pruebas generalizadas y la genética del sujeto, se recomienda en algunos casos un estudio con mayor profundidad para conocer riesgos y padecimiento precisos.

El corredor de seguros señala que la medicina de precisión pretende cambiar el panorama de los seguros de gastos médicos, pero también de la salud y bienestar general de las personas, quienes serán atendidas de una manera personalizada, tomando en cuenta sus condiciones individuales y tratadas con medicaciones acertadas y con riesgos menores

“Una mejor comprensión de los mecanismos por los cuales ocurren diversas enfermedades puede transformar la forma en que se diagnostican y tratan. Los enfoques mejorados para prevenir, diagnosticar y tratar una amplia gama de padecimientos tienen el potencial de aumentar la eficacia y, en última instancia, reducir los costos de atención médica”, dijo Annel Lozano, subdirectora de Estrategia Be Well de Lockton México.

Asimismo, la firma señaló que en nuestro país las tres especialidades que generan el mayor gasto son: oncología, ortopedia y gastroenterología, las cuales en promedio representan 42% del gasto total de las pólizas; son padecimientos que nos indican algunos de los hábitos y comportamiento de la población nacional.

“Resulta también importante tomar en cuenta que la inflación médica del sector privado se incrementó en más de un dígito en el 2017 con respecto al año anterior, al pasar de 11.51 a 12.67%, de acuerdo con una estimación de Lockton Mexico, basada en datos del Inegi y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, esto en gran medida por el uso de nuevas tecnologías dentro del manejo de los padecimientos”, refirió.

SEGUROS DE SALUD, OTRA OPCIÓN

Por su parte, Paulino Decanini, presidente ejecutivo de Sis Nova, explica que un seguro de salud tiene una cobertura más amplia que la que ofrece el de gastos médicos mayores.

“Los dos son seguros muy buenos. Desde el punto de vista de la problemática en México y de las necesidades del usuario, es mucho más importante el ramo de salud, ¿por qué? El gasto médico mayor en México se está utilizando para algo para lo que no fue diseñado, fue pensado para no tener un quebranto patrimonial por un problema de salud en la familia. Pero en el diseño del gasto médico mayor, no hay un tema de cambio en el estilo de vida, cultura en salud, no hay medicina preventiva, de primer contacto, para poder tener acceso al diagnóstico y, una vez que se tenga acceso a éste, definir qué camino toma el paciente. Todos estos componentes que le menciono sí están contemplados en el ramo de salud”, manifestó.

Por lo anterior, el ejecutivo expresó que, desde un punto de vista de oferta de servicios del asegurado, es mucho “más potente, más fuerte y más integral el ramo de salud que el gasto médico mayor”.

ComparaGuru.com, comparadora de servicios financieros manifestó que, de estar vulnerable respecto a los temas médicos, las personas pueden contratar alguno de los productos ya mencionados, o bien, averiguar con su empresa si tiene algún convenio para contratarlo o prestación laboral.

Asimismo, para cualquiera que fuera el caso, recomendó buscar el producto que sea acorde a sus necesidades, comparar distintas instituciones de seguros antes de contratar, verificar cuánto se paga de deducible para que lo tenga presente y lo valore, para el caso de que se presente la eventualidad.

Recordó que los elementos que juegan para determinar los costos del seguro son edad, género, ocupación, estado de salud general por ejemplo si es fumador o no, si tiene antecedentes familiares de alguna enfermedad, etcétera.

