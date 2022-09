Seguro de gastos médicos ¿Qué debo tomar en cuenta?

Los seguros son una herramienta financiera de gran utilidad al momento de padecer un imprevisto, a pesar de sus beneficios potenciales solo 6% de la población cuenta con un seguro de gastos médicos, algunas de las razones por las que no se contrata un seguro es debido a costo y desconocimiento sobre su uso y contratación.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), 87.5% del gasto en salud proviene del bolsillo de las familias, este desembolso rebasa el salario promedio mensual, lo que representa un costo relevante para 18.7% de la población que no cuenta con seguridad pública o privada.

Otra de las razones por las que no se contrata o dejó de contratarse un seguro de gastos médicos es por no usarlo, a pesar de tenerlo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión financiera (ENIF), más de 19 millones de personas no saben qué son o cómo se utiliza un seguro o cree que no lo necesita, sin embargo solo 575,050 tiene ahorrado para un imprevisto.

Luis Márquez, subdirector de soluciones de Sura, explicó que existe una parte de la población que tiene las condiciones económicas para contratar un seguro de gastos médicos, sin embargo por desconocimiento no accede a este producto financiero.

“Hemos observado que una parte de la población la posibilidad económica de adquirir un seguro, pero por desconocimiento no acceden a este recurso; tras la pandemia la población tomó conciencia de los riesgos y las soluciones para cubrir estos gastos”, comentó.

Tres puntos clave

Al momento de contratar una póliza es necesario tomar en cuenta factores como el deducible y el coaseguro, ya que estos indicarán los montos a pagar cuando se activa la póliza.

Para ello, el usuario debe de realizar previamente un análisis financiero, en el cual indique la cantidad que puede destinar de su ingreso mensual a este rubro, de esta manera se tendrá un panorama claro sobre el producto que se ajuste a sus necesidades.

Al momento de escoger entre las diferentes aseguradoras, Luis Márquez aconsejó revisar el nivel y red hospitalaria que ofrece la póliza, puesto que este factor no solo puede reducir el costo de un seguro de gastos médicos sino también facilitar el trámite para el asegurado en caso de requerir atención médica.

“Todos queremos atendernos en el mejor hospital, sin embargo hay que ser muy cuidadosos con esto, ya que el si el nivel hospitalario es alto influirá directamente en el costo de la póliza, hay que tomar en cuenta factores como la cercanía a mi centro de trabajo o vivienda ya que si requiero de una atención médica. Quizá resulte más sencillo acudir a una red de hospitales que se encuentre cercana. Muchas personas solicitan centros hospitalarios más céntricos; sin embargo no toman en cuenta que los costos varían de un lugar a otro”, comentó el director de soluciones de Sura.

Por otro lado, el experto recomendó al usuario revisar el tipo y costo de las coberturas, debido a que éstas suelen perder vigencia o pueden ser innecesarias, lo cual no solo representa la fuga de dinero; por otro lado no tener en cuenta cuales son las coberturas o padecimientos que cubre la aseguradora puede colocar al asegurado en un alto riesgo de no contar con el respaldo económico y médico ante una emergencia.

“En el afán de tener la mejor protección, podemos aceptar la contratación de coberturas que no se llegan a utilizar, lo que representan una fuga de dinero, por otro lado si ya se tiene contratado un seguro se tiene que revisar constantemente las coberturas porque de repente una cobertura por su composición deja de ser vigente y es importante solicitar una renovación”, explicó Luis Márquez.

Por último, los usuarios pueden informarse a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para identificar la autorización, así como las diferentes calificaciones de las aseguradoras.

joselyn.ugarte@eleconomista.mx