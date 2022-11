Reduzca el gasto en plataformas streaming

Cuántas veces te ha tocado decidir qué plataformas de streaming pagar, mientras en la plataforma A están las nuevas películas, en la B está por estrenarse una serie. La llegada de nuevos competidores en los últimos años ha impulsado la oferta de mayor contenido, y también de nuevos modelos de suscripción tales como el “Básico con anuncios” lanzado por Netflix.

Por lo que ahora los usuarios tendrán que decidir entre pagar el costo de la suscripción normal o adquirir un plan más económico a cambio de visualizar comerciales. De acuerdo con Israel Santiago de Rubín, presidente de LDM, el modelo propuesto por Netflix coloca a los usuarios ante una oportunidad de mejorar los hábitos de consumo con el fin pagar solo por lo que se ve y de esta manera favorecer el bolsillo.

“Hoy las plataformas de streaming compiten por mantener usuarios, para ello tienen que mejorar sus contenidos o crear un valor adicional a través del costo, por eso hoy tenemos este modelo que se parece al de YouTube, estás viendo un contenido de manera gratuita o por un pago mínimo y a los cuatro minutos te aparece un comercial que dura de seis a 30 segundos; si quieres evitar los comerciales deberás pagar un costo adicional. Estos modelos le permiten al usuario adecuar su decisión de compra a lo que más le convenga”, comentó el presidente de LDM.

De acuerdo con el especialista, para que los usuarios de las plataformas streaming saquen ventaja de la competencia entre las grandes tecnológicas, deben de comenzar por crear un perfil de consumidor, el cual les ayude a ponderar una plataforma sobre otra, de acuerdo a los contenidos o uso, con el fin pagar el mejor precio solo por lo que se consume.

Para ello pueden iniciar por designar un presupuesto el cual sea acorde al bolsillo y no al número de plataformas que se desea ver, una opción para saber cuánto pagar es que el monto no sobrepase el costo de un servicio de televisión por cable.

El siguiente paso es conocer el contenido que existen en las diferentes plataformas e identificar cuáles son los que más consumes, esto te ayudará a crear la mejor combinación de servicios de entretenimiento y evitar suscribirte a plataformas que solo revisas ocasionalmente.

Por ejemplo, si te encuentras enganchado con una serie, probablemente no veas otro contenido hasta que termines todos los episodios, por lo que tal vez no necesites contratar las otras dos plataformas durante ese mes. Una opción es cancelar el servicio de los servicios que no utilices.

Si eres de los que no les gusta lidiar con la cancelación de los servicios y tienes domiciliados los pagos de estas plataformas, una opción para tener mayor control financiero es mantener domiciliado solo el pago de la plataforma que más ocupas, si deseas contratar otro servicio de streaming porque te interesó una película puedes adquirir una tarjeta de prepago.

Las tarjetas de regalo se pueden adquirir en tiendas de conveniencia o supermercados, las cuales tienen un costo desde 150 pesos a 500 pesos, al comprarlas se te entrega un ticket de compra con un código, el cual podrás canjear ya sea en el sitio web o a través de la app.

Mantener la contratación de servicios de esta manera te evitará gastar mensualmente en plataformas que no visualices, lo cual en el corto tiempo significara un ahorro para tus finanzas.

Para aprovechar mejor los servicios streaming, es oportuno identificar las promociones o modelos de suscripción que puedan ayudar a disminuir el monto que se utiliza en entretenimiento.

Si ya identificaste qué plataforma es la que probablemente usarás con mayor frecuencia “este es el momento de pensar qué voy a ver y cuánto quiero pagar”, comentó De Rubín.

Las plataformas hoy son muy activas en cuanto a costos, si no te molestan los anuncios puedes optar por pagar una suscripción menor y obtener un ahorro o puedes buscar promociones por servicios compartidos, así que hay que buscar la mejor combinación económica”, comentó, Israel Santiago de Rubín.

joselyn.ugarte@eleconomista.mx