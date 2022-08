Que los útiles escolares no acaben con tu bolsillo

El regreso a clases se encuentra a la vuelta de la esquina, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) el próximo 29 de agosto se dará inició al ciclo escolar 2022- 2023, por lo que los padres de familia en todo el país ya se encuentran alistando las compras de útiles escolares.

Sin embargo este año las familias mexicanas se enfrentan no solo al periódico gasto en educación sino también a la inflación, y con ello el encarecimiento de los útiles escolares, datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalla que algunos artículos básicos tuvieron un incremento mayor al 7% en comparación con el año anterior.

Los cuadernos profesionales de pasta dura, 100 hojas que costaban 77 pesos en el 2021, hoy se venden en 83 pesos, mientras que una caja de colores de 12 piezas gama media costaba 76 pesos hace un año y actualmente tiene un precio de 81 pesos.

Ante el encarecimiento de los productos, los padres y madres de familia pueden emplear una serie de recomendaciones para disminuir o conservar el gasto este regreso a clases.

Elabora un presupuesto

El primer paso es crear un presupuesto, identifica la cantidad de dinero de la que dispongas para la compra de útiles escolares, esta cifra no debe de contemplar otros gastos como el pago de colegiaturas o uniformes.

Una vez que se tenga contemplado cuál es el monto a gastar en productos escolares, realiza una lista, en un lado coloca todos los artículos básicos y necesarios, mientras que en el otro escribe todos los útiles que no son indispensables, ordena los productos de mayor a menor importancia, este es el orden en el que se recomienda realizar las compras.

Para distinguir entre lo básico y no indispensable, se puede pensar en los productos que se utilizan diariamente o en el corto tiempo, por ejemplo los cuadernos, lápices, plumas, colores, son artículos que no pueden faltar en las mochilas de los estudiantes. Entre los productos no necesarios, se encuentran plumas de colores, plumones o posticks.

Con lista en mano, puede comenzar la ardua tarea de las compras, para ello Profeco recomienda priorizar la utilidad antes que la marca o accesorios de decoración ya que estos factores elevan el precio del producto.

Un caso común son los cuadernos, si bien a los niños prefieren las libretas con el dibujo de su personaje favorito en la portada, muchas veces este se cubre con un forro y la diferencia de precio entre un cuaderno liso es de 12 por ciento.

Por último, compara los precios. Antes de salir de casa realiza una búsqueda por Internet y anota los precios, esto te ayudará a tener un panorama sobre el costo en el que puedes encontrar los productos.

Un análisis realizado por El Economista, arrojó que una producto de papelería puede tener una variación de precio mayor a 20%, por ejemplo una caja de colores tiene una diferencia de precio de 22% entre un supermercado y una papelería de barrio, mientras que el precio puede aumentar hasta 50% si se compara con los precios de un marketplace.

Al respecto, Profeco recomienda a las madres y padres de familias así como a los estudiantes asistir a las diferentes ferias de regreso a clases, las cuales se celebrarán en los distintos puntos de la ciudad hasta el 30 de agosto.

¡No financie el regreso a clases con crédito!

El inició del nuevo ciclo escolar representa un fuerte gasto para las familias, al respecto Gerardo Obregón, director de Prestadero, detalló que para cubrir este gasto puede existir un aumento del uso tarjetas de crédito como medio de pago para las compras de este regreso a clases.

Al respecto, Obregón aconsejo a los tutores mantener un presupuesto compuesto de recursos propios, así como evitar el uso de crédito como método de financiamiento de los útiles escolares ya que representa la compra de artículos con dinero caro, lo cual eleva el gasto de las familias.

“No recomiendo utilizar la tarjeta de crédito para financiar la compra de artículos escolares, principalmente porque son artículos de bajo monto y es muy complicado encontrar algún tipo de preferencia o ligar esa preferencia a ciertas tiendas, además de ser créditos más costosos”, comentó.

No obstante el experto indicó que ante la necesidad de recurrir al crédito aconsejó revisar la opción de solicitar un crédito personal con una tasa más baja frente a la tarjeta de crédito, debido a que esta opción permitirá a los padres de familia ampliar su panorama sobre los lugares en donde realizar sus compras.

