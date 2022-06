¿Sufres con el banco al que se deposita tu nómina? La Condusef realizó una supervisión y evaluación a las instituciones financieras que tienen este producto, a través del cual, millones de trabajadores reciben su salario y HSBC, Banorte, Mifel, Multiva y Autofin fueron las entidades bancarias que reportaron la calificación más baja.

Los principales incumplimientos que se detectaron fueron en los contratos de adhesión; que no se entrega información correcta del producto, por ejemplo, otorgan el contrato no vigente al usuario; dan información incompleta y además no contienen datos sobre los conceptos, montos y periodicidad de comisiones.

Muchas veces los usuarios se enteran de que se les descuentan ciertas cantidades por no mantener un saldo mínimo en su cuenta. Este tipo de información es la que en ocasiones no se les proporciona o no tienen acceso a ella.

Las irregularidades detectadas en la página de internet fueron que no se establece claramente el concepto, monto y la periodicidad de cobro de todas las comisiones que genera el producto, y que la página no es clara, lo que puede inducir a error o confusión

De acuerdo con la Condusef, se evaluaron 15 bancos, los cuales representan 99.9% del total de la captación asociada a este producto, destacando BBVA México quien concentra 42.6%, de la cartera de este tipo de cuentas; le sigue Banorte, con 18.1%; Banamex, con 16.8%, y Santander, con 12.7 por ciento.

¿Qué revisión se hizo?

La Comisión realizó dos evaluaciones a estos 15 bancos, en la primera se analizaron los documentos contractuales e información que utilizan con los usuarios, por lo que se solicitan expedientes de clientes que contienen documentos como contrato de adhesión, su carátula y el estado de cuenta.

“También se revisa la página de Internet y la publicidad impresa que utilizan con el público en general, para verificar que cumplan con la normatividad aplicable y contengan información consistente, veraz y oportuna”, informó la Confusef.

En esa primera verificación, la calificación fue reprobatoria para 7 instituciones y en general para los 15 bancos apenas alcanzó 6.3.

Luego de detectar irregularidades normativas, la Condusef informó a las entidades financieras y les ordenó llevar a cabo un programa de cumplimiento forzoso, con el propósito de que solventaran dichas irregularidades.

Después de esto, se les da una segunda oportunidad y se realiza otra evaluación para confirmar el cumplimiento de los cambios ordenados a las entidades financieras.

En ella, la Comisión analizó la documentación remitida por las entidades para obtener la segunda calificación, la cual mejoró y se ubicó en 8.6, ese resultado es el que será publicada en el Buró de Entidades Financieras.

En esta segunda evaluación sólo siete de los 15 bancos supervisados obtuvieron 10, entre ellos están: Afirme, Inbursa, Santander, Banco del Bajío, Bankaool y BBVA.

“La revisión que se realiza tiene por objeto que los usuarios que contraten este tipo de productos tengan la documentación contractual e información suficiente, clara y oportuna que requieren en términos de la normatividad vigente”, detalló la Condusef.

¿No te gusta el banco que tiene tu nómina?

Si la institución financiera que opera tu nómina no te gusta, por el motivo que sea, no sufras. Existe la opción de cambiarte a otro banco siempre cuando maneje este tipo de producto.

Al proceso se le llama portabilidad de nómina y lo puedes solicitar contactando al banco de tu preferencia. No estás obligado a quedarte en una institución donde quizá no tienes sucursales cerca, no puedes registrarte a tu banca móvil, o por la razón que sea.

Lo primero que te preguntarán es si ya tienes una cuenta en el banco al que deseas trasladar el pago de tu nómina, de no tenerla, deberás aperturar una. a partir de ahí el proceso es más sencillo.

Antes de tomar está decisión revisa en el Buró de Entidades Financieras de la Condusef la información disponible sobre el banco al que pasarás tu pago.

yuridia.torres@eleconomista.mx