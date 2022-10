¿Por qué deberías pensar ya en tu declaración anual de impuestos?

Quedan pocos meses para que termine el año y es importante analizar cómo se está con el pago de impuestos, qué deducciones personales se han realizado y así prepararse desde ya para la declaración anual de impuestos y no quedar debiéndole dinero a Hacienda, por el contrario, buscar la manera de obtener saldo a favor.

La próxima declaración de impuestos para personas físicas se presentará en el mes de abril del 2023 y dentro de ella se contabilizarán los pagos de impuestos que hayas realizado durante el año y si realizaste deducciones de gastos personales, como honorarios médicos, inversiones, cuestiones escolares, tienes derecho a disminuirlos de tus ingresos acumulables en la declaración anual.

Por esto, es importante que revises cómo vas en este proceso para que al final de cuentas tu saldo sea a favor y no en contra, porque sólo aplican las deducciones que hayas realizado en el año fiscal y faltan tres meses para que éste termine.

Qué pagos se contabilizan para la declaración anual

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se pueden deducir de impuestos pagos de transporte escolar, colegiaturas, intereses de créditos hipotecarios, honorarios médicos y también intereses por inversiones, entre otros.

Entonces si haz realizado alguna de las operaciones mencionadas pide factura o revisa con un especialista en contaduría cómo aplican para la deducciones de la próxima declaración.

Norma Cruz, fundadora de la consultoría Autonomía Fiscal para Mujeres, destacó que las personas que deben realizar declaración anual de impuestos son aquellas que son asalariadas y que perciban ingresos por más de 400,000 pesos al año; asalariados que tengan dos o más patrones, trabajadores independientes o sean freelance. y las personas que hayan recibido algún premio, pagos de arrendamiento, indemnización o pensión.

Hasta este año si con las deducciones personales realizadas en el año fiscal obtenían saldo a favor, el SAT hacía la devolución de impuestos, pero para la próxima declaración la situación será diferente porque aplicarán nuevas reglas derivadas de la integración del Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

Es decir, que quienes se encuentren dentro de este régimen, sí deberán realizar su declaración anual pero no tendrán devoluciones de impuestos.

“Ahora sólo quienes estén dados de alta como sueldos y salarios y actividad empresarial tiene opción de disminuir gastos personales, como son honorarios médicos, aportaciones voluntarias para el retiro, intereses por créditos hipotecarios, entre otros y quienes estén en Resico ya no tienen la opción de deducir estos gastos”, explicó Norma Cruz.

Algunas de las cuestiones importantes que se deben considerar al realizar deducciones personales es que el concepto de la factura sea el correcto. Quizá para todo pides que pongan: Gastos generales o Por definir, sin embargo, esto puede influir de manera negativa en tu factura y no aplicar para el fin que buscas.

“El SAT no las toma en automático. Por ejemplo las facturas deben de especificar su uso; no debe decir gastos en general, debe decir tal cual: honorarios médicos, colegiatura, donativo, etc. En las deducciones personales debemos ser específicos con esto”, dijo.

Enfatizó que es importante que para que se consideren las deducciones personales se paguen con medios electrónicos y que así diga la factura: que se pagó por transferencia o tarjeta de crédito o débito, nunca en efectivo.

¿Qué tantas deducciones personales has hecho?

Es importante que revises y hagas un diagnóstico de cómo vas con este proceso. Si estás obligado a presentar declaración anual de impuestos ya deberías revisar qué facturaciones tienes de gastos personas que puedan influir de manera positiva en tu declaración anual, Al año solo le quedan tres meses.

Si tienes dudas sobre las facturas que llevas realizadas y cuáles aplicarán, puedes revisar el micrositio de Visor de Deducciones Personales en la página del SAT, donde podrás consultar las facturas que hayan sido emitidas y cuyos conceptos fueron clasificados como deducciones personales para la declaración anual.

“Pueden revisar el visor de deducciones personales, sobre todo verificar qué facturas realizadas se considerarán como deducciones personales, cuáles no y por qué”, puntualizó Norma Cruz.

