Pan de muerto se ve impactado por inflación; altar saldrá más caro

En los anaqueles de panaderías, pastelerías y supermercados ya están disponibles variedades de pan de muerto, el original en diferentes tamaños, el relleno de cajeta, nata, chocolate, etc., pero la sorpresa que ahora encuentran los consumidores no tiene que ver con una nueva receta o variedad, sino con el precio de este producto tradicional durante los meses de octubre y noviembre.

La inflación le ha dado al pan dulce un golpe fuerte, es casi tres veces superior a la inflación general que al cierre de septiembre se ubicó en 8.70 por ciento.

El pan de muerto es una las delicias culinarias de México, su elaboración y venta se lleva a cabo normalmente en el último trimestre del año, entre los meses de octubre y noviembre y se realiza como alimento tributo a los seres queridos que ya no están, es uno de los elementos que conforma el altar de muertos y además es un producto utilizado como postre en algunas reuniones durante los meses mencionados.

Este año el pan de muerto saldrá más caro y si eres de los que arma altar de muerto para tus seres queridos que han fallecido costará más. La inflación sigue haciendo de las suyas y alimentos como el pan demuestran incrementos de precios muy por encima de la inflación general.

Lo anterior tiene que ver con los precios de las materias primas para preparar este producto, los cuales se han visto afectados por diversos factores que van desde el conflicto entre Rusia y Ucrania, cadenas de suministro, sequías, entre otros.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación general al cierre de septiembre se ubicó en 8.70%, pero productos como la harina de trigo, ingrediente principal para elaborar el pan de muerto aumentó 38.79%, el precio del huevo también se ha disparado 33.49%, el paquete con 30 huevos se vende hasta en 90 pesos en algunos comercios, además la leche reporta incrementos de 12.54%, solo por mencionar algunos.

Por su parte, la elaboración de productos de panadería y tortillas se elevó 19.05 por ciento.

¿Cuánto aumentó?

Con los incrementos reportados en los insumos para preparar pan y el mayor costo en su elaboración, los precios de los productos como el pan blanco, pan dulce, pastelitos y sus derivados han incrementado en promedio 23.86% en todo el país.

Por ejemplo, el pan dulce, clasificación donde entra el pan de muerto subió 22.55%; el pan blanco, 30.61%; los pasteles, pastelillos y pan dulce empaquetado, 25.40%; los pastelillos y pasteles a granel 17.92% y el pan de caja, 22.55 por ciento, según los datos del Inegi.

En diversas panaderías el precio del pan de muerto en presentación pequeña ronda entre 7 y 15 pesos el original y entre 18 y 30 pesos la pieza con relleno de algún otro ingrediente.

Para la celebración de Día de Muertos no sólo el pan reporta incrementos, los mexicanos que tradicionalmente hacen altar y asisten a los panteones a decorar las tumbas de sus seres queridos tendrán que desembolsar más dinero.

Por ejemplo, las velas y veladoras reportan aumentos de precios de 13.39%, mientras que en el caso de plantas y flores es de 12.31% que son artículos esenciales para estas fechas.

Cuida tu bolsillo

El gasto que realizas en la compra de pan de muerto previo al Día de Muertos es el preámbulo de lo que erogarás en la celebración de esta tradición mexicana.

De acuerdo con datos de Concanaco Servytur, se estima que el año pasado la derrama económica por esta celebración fue de 18,000 millones de pesos, es decir, dinero que gastaron las familias en decoración, compra de flores, entre otras cuestiones.

Si bien aún faltan días para que comiencen las celebraciones es importante ir considerando dentro del presupuesto los gastos que se realizarán, que en algunos casos comenzarán desde las fiestas por Halloween, seguidas por el Día de Muertos.

Es importante comparar los precios de los productos que comprarás, desde el pan de muerto, cuánto cuesta entre una y otra panadería o supermercado, hasta las velas, flores. artículos de decoración, entre otros.

Estados donde el pan dulce más aumentó de precio

Las personas que habitan las entidades de Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas y Veracruz pagarán más por el pan dulce pues en estos estados se reflejan los porcentajes de incrementos más pronunciados.

En Guerrero la inflación en el pan dulce es de 34.24%, la más alta en este producto a nivel nacional, en Chiapas es de 33.49%; Durango de 32.59%, Zacatecas, 33.38% y en Veracruz aumentó 31.22 por ciento, según los últimos datos de inflación.

Si bien, a nivel nacional se reportan incrementos de precios en el pan dulce, son Querétaro, Campeche, la Ciudad de México, Estado de México y Sinaloa, las entidades donde la inflación en estos productos ronda entre 10.90 y 17 por ciento.

Querétaro es la entidad donde se manifiesta el aumento de precio menos pronunciado, ahí fue de 10.90 por ciento. En Campeche, el crecimiento en el costo es de 14.53%, en la CDMX de 14.85%, en el Estado de México, 15.99% y en Sinaloa de 17.00%, según los datos estadísticos de inflación del Inegi reflejado por estados.

Cuatro cosasque debes saber sobre el Pan de Muerto

1. El origen del pande muerto Todo se remonta a los tiempos prehispánicos cuando se practicaban sacrificios humanos como tributo a los dioses, pero con la llegada de los españoles esto cambio y sustituyeron el corazón humano por un pan de trigo cubierto de azúcar roja.

2. Su aroma atraea los muertos Para su elaboración se utilizan esencias para aromatizar el pan, como el azahar, canela y naranja porque se cree que cuando las almas visitan las ofrendas, se llevan consigo esos aromas a Mictlán.

3. El decorado Hay muchos tipos de pan de muerto, las decoraciones varían dependiendo a la región en la que se elabora. Por ejemplo, en algunas regiones aún se elabora el pan teñido de rojo para recordar su origen prehispánico; en la Ciudad de México es un pan redondo con sus características canillas que representan huesos; en la Huasteca se consumen panes con forma de humanos y en Oaxaca con forma de corazón.

5. Orgullo nacional En el 2003 la UNESCO declaró el Día de Muertos como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, ya que es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, así como una de las expresiones culturales antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas en la que el pan de muerto tiene un papel principal.

