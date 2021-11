A escasos dos meses de terminar este 2021, los mexicanos ya empiezan a planear sus compras de fin de año y, a comparación del 2020 que estuvo marcado por la contingencia sanitaria y crisis económica, para estas próximas celebraciones planean asignar un presupuesto un poco mayor para festejar la temporada navideña con sus seres queridos.

Lo anterior se desprende del estudio “Vaccines, variants, and deja vu: The 2021 holiday shopping and travel outlook”, realizado por IBM Institute for Business Value, en donde se señala que los compradores mexicanos tienen un mayor interés en adquirir viajes para visitar a sus amigos y familiares en esta época, además de realizar mayores actividades fuera de casa, como una manera de recompensarse por el encierro vivido durante todos estos meses.

De acuerdo con el documento, los consumidores se sienten un poco más festivos para esta temporada navideña que el año anterior, y esto se refleja en que asignarán un presupuesto mayor para viajes; sin embargo las preocupaciones relacionadas con la pandemia obstaculizan el regreso a las compras en las tiendas físicas.

Este estudio se realizó a nivel global en nueve países, incluido México, en donde se entrevistó a 13,000 compradores. En él se observa cómo las personas planean gastar en los próximos días para celebrar esta temporada tan esperada para muchas familias.

Ganas de comprar

El estudio señala que 88% de los consumidores en México tienen la intención de comprar diversos artículos y servicios durante las próximas semanas. Incluso, 30% de los encuestados afirmó que ya se adelantó y comenzó a comprar desde octubre; mientras que 58% de los compradores afirmó que lo hará entre noviembre y diciembre.

Los millennials son quienes abrirán más la cartera para adquirir artículos, pues 36% de los encuestados que pertenece a este sector de la población afirmó que gastará un poco más en los regalos durante estas fechas.

Hay varias razones por las que los compradores comenzaron temprano sus compras navideñas: algunas personas pueden estar preocupadas de que los regalos que desean se agoten, también por las demoras en el envío debido a problemas con la cadena de suministro o tal vez haya nuevas restricciones por una variante de Coronavirus.

En el tema de las compras online, éstas han aumentado con respecto a 2020 y se prevé que esta tendencia siga. Para este cierre de 2021, 38% asegura que seguirá comprando de esta forma y sólo 35% dice que planea comprar productos en una tienda física.

Entre los principales insumos en los que planean destinar su presupuesto, en el top ten se encuentran alimentos y bebidas con 31%, seguido de ropa y calzado con 15% y en tercer lugar, juegos con 12 por ciento.

Viajes, lo que más interesa

A comparación del 2020, durante estas próximas festividades, los mexicanos sí planean viajar a distintos puntos nacionales e internacionales, tanto para visitar a los familiares como por el simple gusto de hacerlo.

Según el estudio realizado por la división de negocios de IBM, las intenciones de viaje de los consumidores aumentaron 8.1% comparado con el 5.8% del año pasado; en este sentido, los compradores prevén gastar 8.2% más frente al 5.2% que respondieron en el 2020.

Sobre los lugares a donde piensan acudir, 52% de los encuestados mexicanos apunta que planea viajar a nivel nacional durante la temporada, mientras que 14% tiene pensado realizar un viaje internacional.

Asimismo, 24% de los encuestados dijo que planea viajar a ver a familiares y amigos durante la temporada, descendiendo solo un punto en comparación con 25% del año pasado.

Preocupados por el ambiente

A la par de las compras, los mexicanos también se preocupan por la huella que dejan en el medio ambiente, ya que 88% de los consumidores ya considera la sostenibilidad al momento de comprar.

Entre las acciones que planean tomar para reducir su impacto ambiental esta temporada, 58% evitará los plásticos de un solo uso, 44% reducirá el desperdicio al no envolver los regalos y 34% comprará en tiendas cercanas.

Esta sostenibilidad no sólo se queda en la compra de un artículo, 75% de los encuestados afirma que ya considera el impacto ambiental al planificar un evento, 78% al decidir dónde pasarán la temporada de fiestas y 71% al elegir un tipo de transporte.

