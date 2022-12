Lo que debes saber al invertir en criptomonedas

Las criptomonedas han ganado popularidad en los últimos años como una forma de inversión e intercambio digital, sin embargo, en los meses recientes el fenómeno del criptoinvierno al igual que el suceso de FTX han provocado que el mercado de las divisas digitales mostrará fuertes caídas por arriba de 60 por ciento.

El ciclo bajista y la percepción de inseguridad de la tecnología emergente generaron un comportamiento más reservado en los inversionistas, esto abre la duda sobre el destino del mercado y si es una buena opción adquirir criptomonedas.

Dan Cartolin, ejecutivo de cuentas Latinoamérica en Chainalysis, empresa de análisis de datos blockchain, explicó que algunos factores macroeconómicos, así como la integración de jugadores y el fortalecimiento de la herramienta financiera de reciente creación, han provocado la baja en las divisas digitales, sin embargo aseguró que esto no se trata de un comportamiento anormal, ya que es un periodo por el que han atravesado otros instrumentos financieros a lo largo de la historia.

El criptoinvierno, sin duda está teniendo un impacto en la forma que las personas están invirtiendo en criptomonedas, sin embargo este mercado es todavía muy nuevo. Es importante destacar que estas temporadas han sucedido antes, normalmente los inversionistas que son impacientes se cansan del mercado, y los pacientes son los que compran con beneficios.”, explicó la plataforma Bitso.

De acuerdo con los expertos, el mercado de criptomonedas se encuentra ante un momento de consolidación y desarrollo, puesto que actualmente algunos jugadores están observando otros usos para las divisas digitales, como el envío de dinero a bajo costo y no solo la especulación, por lo que aseguraron que este puede ser una oportunidad para los usuarios de conocer el funcionamiento de las criptomonedas a un costo menor y sin la presión de un mercado con constantes alzas.

Satnam Narang, Ingeniero Senior de investigación en Tenable, explicó que antes de comenzar la búsqueda de activos digitales es importante realizar una documentación para entender las finanzas descentralizadas y conocer el papel de cada jugador dentro del sistema, pues eso será fundamental para evitar pasar una mala experiencia.

Los especialistas indicaron que existen temas clave que deben conocer ante de sumergirse al mercado de los criptoactivos, para ello destacaron que se debe conocer el funcionamiento de las criptomonedas, ya que actualmente existen diferentes clases de activos, como los stablecoins los cuales mantienen fluctuaciones mínimas en el precio, esto puede dar mayor diversificación a la carta digital y con ello disminuir el riesgo.

Otro de los temas clave es conocer las diferentes plataformas de intercambio de criptomonedas, ya que son un elemento esencial del ecosistema las cuales han evolucionado y algunas cuentan con regulaciones en transparencia y seguridad a nivel nacional o internacional.

Por último, uno de los puntos más importantes a investigar son los diferentes mecanismos de protección, ya que tras el suceso de FTX es necesario conocer las diferentes formas de proteger los activos de las plataformas, Narang, explicó que una investigación rigurosa bajo ese rubro es precisa para asegurar la cartera digital a través mecanismos de autocustodia, es decir colocar una llave para que las divisas digitales le pertenezcan al usuario y no a la plataforma, de esta manera se logra un candado de seguridad.

Satnam Narang cometó que “hay un dicho: no tus llaves, no tu cripto. Si utilizas una plataforma centralizada, los tokens que envías o compras desde allí pertenecen a la plataforma, no a ti. Si la plataforma centralizada quiebra, no podrás acceder a tus fondos, por ello es aconsejable conocer la auto custodia para proteger las criptodivisas”

Tanto Bitso, como Tenable aseguraron que al momento de pensar en colocar dinero en criptomonedas lo más recomendable es utilizar una cantidad que no desbalance significativo a nuestras finanzas, ya que las criptomonedas conllevan muchos riesgos debido a su valor altamente volátil, además, al no estar reguladas por ningún gobierno o entidad, no hay garantías de seguridad en caso de fraude o pérdida de fondos.

¿Qué está ocurriendo en el mercado de criptomonedas?

El mercado de criptomonedas llegó a un punto álgido en el que tanto inversionistas cómo nuevos jugadores con proyectos de NTFS y plataformas de intercambio entraron al mercado dejándose llevar por las subidas. Tras la pandemia los fenómenos macroeconómicos lograron desbalancear el movimiento del mercado lo que aunado a la caída de las empresas con menor solvencia han generado un ambiente de incertidumbre.

No obstante, hoy algunos participantes del mercado están observando una oportunidad en el desarrollo de uso de las criptomonedas tales como el envío de remesas y transferencias internacionales sin intermediarios y costosas comisiones en México.

joselyn.ugarte@eleconomista.mx