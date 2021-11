Las actividades están dirigidas a jóvenes, no contadores, emprendedores, especialistas y a cualquier otro interesado que deseé aprender sobre cambios en materia fiscal.

Contribuyente, ayer dio inició la semana de la “Cultura Fiscal en Cinco rumbo al 2022” organizado por Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Del 29 de noviembre al 03 de diciembre, expertos en materia tributaria realizarán diversos foros y talleres para fomentar la cultura contributiva y abordar temas relevantes de la Miscelánea Fiscal 2022.

Este evento de la Procuraduría tiene el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales; por ello, está dirigido a jóvenes, no contadores, emprendedores, especialistas y a cualquier otro interesado que deseé aprender sobre cambios en materia fiscal.

La Prodecon detalló que las actividades técnicas estarán orientadas a resolver dudas respecto a los cambios y adiciones en materia fiscal que comenzarán a aplicarse el 1 de enero del 2022.

Los foros se realizarán vía telemática (serán transmitidos por Zoom y YouTube), así como presencial en los estados de Oaxaca, Baja California Norte, Nuevo León, Quintana Roo y Querétaro.

Mientras tanto los talleres serán en formato virtual para detallar información referente al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), Declaración Anual 2021, devoluciones de saldo a favor y obligaciones en materia de Seguridad Social.

Contribuyente, los horarios, ligas, sedes y ponentes de los foros, así como de los talleres virtuales, se pueden consultar en https://bit.ly/3I52RCe.

RFC para mayores de 18 y Resico, los más relevantes

Entre los cambios tributarios a considerar se encuentran el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico) para personas físicas y morales. Así como la inscripción obligatoria al RFC para mayores de 18 años.

En el Resico para personas físicas, se instauraron tasas progresivas para el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) de 1 a 2.5 por ciento. Esto quiere decir que si una persona física gana hasta 300,000 pesos la tasa será de 1%; hasta 600,000, de 1.1%; hasta 1 millón, de 1.5%; hasta 2.5 millones de 2.0%; y hasta 3.5 millones de 2.5 por ciento.

En este tenor, una persona física que se dedique al sector primario no será gravada con ISR desde los 300,000 pesos anuales, sino a partir de los 900,000 pesos al año.

Mientras tanto, el Resico para personas morales la tasa será de 30%, pero sobre ingreso efectivo y no sobre facturación como actualmente sucede.

Además de un incremento en el porcentaje de deducciones en bienes que las empresas lleguen a realizar para mejorar su producción.

Mientras tanto, aunque el RFC a mayores de edad será de carácter obligatorio; el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no interpondrá multas o sanciones por no hacer declaraciones fiscales siempre y cuando las personas no generen ingresos propios.

Como contribuyente es necesario tener en cuenta que, al estar inscrito en el SAT bajo el término “sin actividad económica”, no existirá lugar para la aplicación de sanciones o multas por parte del fisco, las cuales van de 3,870 a 11,600 pesos.

La Prodecon, a través de Gloria Franco Vargas, directora general de Orientación y Asesoría, comentó que se tienen grandes ventajas al contar con el RFC dado que existen algunos trámites donde es necesario tener a la mano este documento.

Por ejemplo, para solicitar una beca, un apoyo gubernamental, abrir una cuenta bancaria, entrar en el mercado laboral o tramitar el título profesional.

Ante ello, comentó que el gobierno está preparando a la ciudadanía en cuanto a trámites. Asimismo no hay que tener riesgo ya que no se estará obligado a presentar declaraciones anuales.

Talleres para niños

También con el taller “Prodecon, peques” se buscará la inducción para los jóvenes y niños con el objetivo de que comprendan a temprana edad la importancia de pagar impuestos.

En múltiples ocasiones la Procuraduría ha mencionado que uno de sus ejes rectores es fomentar la cultura fiscal con el fin de incentivar a los contribuyentes a que cumplan de manera correcta con sus obligaciones fiscales.

Ante ello, con el paso de los años, ha priorizado mantener informada a la sociedad en los aspectos más importantes en cuanto a temas fiscales.

Esta semana fiscal se suma a la campaña “¿Tienes 18 años o más? Inscríbete al RFC fácil y seguro, sin obligaciones ni sanciones”, que fue lanzada a principios de mes por la procuraduría.

santiago.renteria@eleconomista.mx