La Navidad ya pasó y uno de los regalos más demandados son los dispositivos electrónicos tales como computadoras, smartphones, tabletas y cualquier otro aparato.

Si le regalaron, por fin, ese aparato que tanto anhelaba como una laptop o un celular, estará maravillado con las nuevas tareas que podrá hacer, sin embargo, ¿también le regalaron el antivirus? En caso de que no, entonces es importante que invierta en ciberseguridad.

Debido a que el 2018 estuvo marcado por diferentes ciberataques a nivel nacional y mundial tanto a grandes empresas como instituciones financieras, un gran regalo para su seguridad y la de su familia es un antivirus.

Este tipo de software ayuda a proteger cualquier tipo de dispositivo de virus, phishing, malware u otro tipo de programa malicioso, que, además de afectar el funcionamiento del equipo, puede robar información delicada y lucrar con ella.

El funcionamiento de un antivirus consiste en analizar los archivos y programas instalados comparándolos con una base de datos de programas maliciosos para detectar alguna anomalía en el funcionamiento del equipo, para ello, realiza un monitoreo constante del dispositivo para detectar si se encuentra infectado o no.

En caso de que al realizar el monitoreo, se encuentre algún tipo de archivo malicioso, el antivirus entra en acción protegiendo los demás archivos, restaurando el archivo infectado y, en caso de que no se pueda salvar, eliminándolo.

Kaspersky, McAfee, Avast, ESET NOD 32 y Security Panda son algunas de las empresas que ofrecen esta protección a los usuarios y, aunque en teoría todas ofrecen lo mismo, lo único que cambia es el número de dispositivos y el tiempo para resguardarlos, lo que hace la diferencia entre cada una.

Los antivirus pueden resguardar desde uno hasta 20 aparatos y el periodo de protección mínimo es de un año y el máximo, de tres. De manera general, el precio mínimo para un dispositivo es de 599 pesos mientras que para más dispositivos el precio se eleva.

Por ejemplo, la empresa Kaspersky maneja cinco dispositivos por dos años en un precio de 2,449 pesos; mientras que Avast protege tres aparatos por tres años en 2,349 pesos.

Una vez que el tiempo de protección del antivirus concluye y para la renovación, en caso de que el usuario así lo decida, puede hacerlo a través de una llamada telefónica a atención al cliente o por Internet.

Jorge Patiño, gerente de soluciones de consumo de Kaspersky Lab, explicó que debido al ritmo y estilo de vida tan cambiante de los usuarios, se debe cubrir los dispositivos donde realizan todas sus operaciones diarias, no solamente las relacionadas con cuestiones bancarias, sino también en donde guardan la mayoría de su información.

“Ante el contexto de ciberamenazas, definitivamente el usuario debe estar cubierto en su casa, la calle, su trabajo, protegido por cuestiones que van desde los bancos a los datos personales. Con un antivirus se está cubierto de todo el malware que aparece día a día. Ya no puede faltar una herramienta como ésta”, advirtió.

El directivo detalló que el software se adapta a las necesidades de cada usuario en particular, ya que no es lo mismo la información que revisa un joven de 17 años que un adulto de 30 años.

Subrayó que aunque ahora los usuarios son multiplataformas, es decir, utilizan diferentes sistemas operativos,necesitan estar blindados porque cada uno tiene sus particularidades.

“Cuando el usuario adquiere un producto, el antivirus se puede depositar en cualquier dispositivo, tomando en cuenta que el smartphone es el dispositivo con más información sensible y vulnerable con el que cuentan los usuarios. Entonces tiene que proteger, lo que en algunos otros dispositivos ya protege o no”, agregó.

El especialista recalcó que los antivirus también protegen a diferentes tipos de público, por ejemplo, los menores de edad, que muchas veces no son conscientes del tipo de información que están viendo; así como los adultos mayores que en ocasiones no entienden o no saben navegar en Internet.

Enfatizó que este tipo de software no solamente funciona en casa, sino que también protege al usuario cuando sale de casa a trabajar o realizar otro tipo de actividades sin tener que estar necesariamente conectado a una red wifi.

“El usuario estando en la calle está protegido, durante el intermedio de salir de casa a otro lado, el usuario está completamente seguro y en la calle, el usuario siempre va a tener la misma seguridad.

Hoy día, el hecho de andar en la calle no impide que no se tenga protección”, explicó.

Reducir riesgos

Eduardo Palacio, especialista de seguridad en IBM México, explicó que comprar un antivirus debe verse como una inversión que reduce riesgos potenciales y no como un gasto extra para su bolsillo.

Indicó que aunque comprar un software es básico para proteger cualquier dispositivo, este tipo de medidas no es suficiente, pues debe haber mayor conciencia y difusión sobre este tipo de temas.

“Cuando hablamos de seguridad informática, no solamente se habla de tecnología o de este tipo de softwares específicos, sino que también debe hablar de una cultura de ciberseguridad, de manera que es muy importante el trabajo que haga un antivirus sobre un dispositivo, así como la persona que está detrás de ese dispositivo y las decisiones que ueda tomar sobre los sitios que visita, los archivos que descarga y la información que comparte”, concluyó.