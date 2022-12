Fraudes a los que puede estar expuesto tu aguinaldo

¿Quieres invertir tu aguinaldo o parte de él? Cuida no caer en estafas y fraudes porque existen diversas “empresas” que ofrecen rendimientos muy atractivos por tu dinero pero lo que buscan es defraudarte.

En estas fechas cuando miles de personas reciben esta prestación laboral, algunos buscan darle un uso responsable al aguinaldo y uno de ellos es invertir alguna parte, sino es que todo, pero al realizar esta acción se debe revisar muy bien dónde y cómo hacerlo para que el resultado sea exitoso y no termines perdiendo tu dinero.

Existen empresas supuestamente financieras que te ofrecen productos de inversión atractivos, que dan ganancias jugosas en poco tiempo, se trata de entidades no reguladas, falsas, que en algunos casos operan modelos piramidales y que al final no te darán lo que prometieron, pero no sólo eso, tampoco te regresarán tu inversión.

Por eso es importante que antes de depositar tu aguinaldo en alguna entidad para su inversión, investigues sobre ella, cómo funciona, cuáles son los rendimientos promedio en el sistema y verifiques si es una entidad financiera regulada.

Lo anterior es importante porque al estar legalmente constituida como financiera tendrás el apoyo de los organismos reguladores, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de defensa al usuario como la Condusef en caso de alguna irregularidad con la empresa donde se vayas a depositar el dinero.

Lo primero que se tiene que hacer es revisar en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) el estatus en el que se encuentra la entidad financiera. Este micrositio que se encuentra dentro de la página de la Condusef contiene datos como su denominación social, nombre comercial, estatus, el sector en el que se encuentran, el estado donde operan o dónde fueron registradas, además de las escrituras y el registro de los funcionarios que laboran o que las representan.

Gerardo Obregón, fundador de Prestadero, plataforma de fondeo colectivo, destacó que es importante que si se planea invertir el aguinaldo se haga en entidades reguladas, como bancos, fintech, sofipos, etc. Además del Sipres existe el Catálogo del Sistema Financiero Mexicano, donde se pueden encontrar a las empresas que son seguras para invertir.

Por ejemplo, Smart Business Corp (SBC), empresa que ofrece altos rendimientos para que las personas inviertan con ellos no se encuentra registrada dentro del Sipres, lo que indica que no es una empresa financiera regulada y que si enfrentas algún problema con ella la Condusef no podrá apoyarte.

SBC funciona como un esquema piramidal, donde los inversionistas, comúnmente son invitados por otros y tienen que pagar una membresía para poder ingresar inversiones a la plataforma donde se ofrecen ganancias muy altas,

La Condusef ha emitido alertas contra esta empresa y otras como Xifra, para que las personas no depositen su dinero en ellas en busca de ganancias extraordinarias, porque ha detectado irregularidades en su operación, además de que no están constituidas como empresas financieras.

Actualmente en Jalisco existen diversas denuncias contra Creso, una empresa supuestamente financiera que ofrecía rendimientos atractivos muy por encima del mercado y que ahora ha defraudado a quienes invirtieron en ella.

¿Dónde invertir de manera segura?

Para evitar esto, antes de invertir tu dinero, revisa, compara y decide, recomienda siempre la Condusef.

Al revisar podrás cerciorarte de que la empresa donde depositas tu dinero está legalmente constituida y si enfrentas algún problema la Ley te protege y defiende; en segundo lugar, es importante comparar para que identifiques en qué entidad te conviene mejor invertir tu dinero. ¿Cuál da mejores rendimientos? ¿A cuántos plazos? ¿A partir de qué cantidad puedes comenzar a invertir?

Con base en la información que hayas obtenido ya podrás decidir dónde poner tu dinero.

También al invertir tu aguinaldo debes definir un objetivo para esa inversión y de esta manera podrás saber a qué plazo quieres invertir. Quizá lo que buscas es conformar tu fondo de emergencias y ese dinero se recomienda siempre tenerlo en inversiones a la vista, es decir, que puedas tener disposición inmediata a él o quizá el ahorro/inversión que planeas lo quieres utilizar para pagar unas vacaciones, acumular para el enganche de un bien y con base en esas metas puedes definir si quieres invertir a seis meses, un año o dos.

Revisa que los rendimientos que te entreguen estén al nivel o por encima de la inflación de esta manera le estarás dando protección a tu dinero para que no pierda valor, pero en este proceso, es de suma importante que tampoco te dejes llevar por la oferta de ganancias milagrosas.

No seas avaricioso. “Evita inversiones especulativas, que dan rendimientos astronómicos, que aseguran que duplicarán tu dinero, que son cosas que el mercado no ofrece”, recomendó Gerardo Obregón, fundador de Prestadero.

Antes de invertir las personas deben saber que no hay rendimientos ni inversiones garantizadas, toda operación de este tipo conlleva riesgos, afirmó.

Por esto, una opción para mitigar cualquier riesgo con las inversiones es diversificar, “no poner todos los huevos en la misma canasta”, como se le dice en el sistema financiero, buscar distintas herramientas.

