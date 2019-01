Un nuevo año comenzó. El 2019 puede ser la oportunidad idónea para cumplir con aquellos propósitos que por alguna u otra razón ha postergado.

Hacer ejercicio, tener buena salud y dinero, ese último propósito puede cumplirlo de diferentes maneras sin hacer tanto esfuerzo.

Actualmente tiene la posibilidad de proteger sus finanzas personales de diferentes formas, a esto sume las oportunidades que tiene también de incrementar sus ahorros e ingresos.

Ante esta situación, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió 12 propósitos que puede seguir para tener un 2019 saludable económicamente.

Estos propósitos financieros puede organizarlos como mejor lo desee, incluso puede realizar uno por cada mes del año.

En primer lugar, elabore un presupuesto. Tome en cuenta que la base de todo es la organización, por ello es importante que anote todos sus ingresos y gastos mensuales para saber cuánto dinero destinará a cada concepto, incluso anote aquellos que no tenga contemplados por alguna emergencia o gastos imprevistos, ya que de acuerdo con la Comisión, sólo 36.6% de los adultos lleva un registro de todos los gastos que realiza. Lo mejor siempre será prevenir.

En segundo lugar, la Condusef recomendó que inicie el año pagando sus deudas, pero aconseja iniciar con las más grandes o que le generen mayor interés, esto permitirá que no sigan creciendo.

Las rebajas o los meses sin intereses siempre serán una de las mayores tentaciones que se tienen cuando se realizan compras, por ello, el tercer propósito financiero consiste en evitar aquellas compras innecesarias, ya que de acuerdo con la encuesta sobre consumo inteligente de la Procuraduría Federal del Consumidor, 31% de la población dijo haber hecho compras por impulso.

Cuando se realiza alguna compra, lo más común, ya sea por la prisa o encontrar algún producto a la primera, es no comparar, la Condusef lanzó como cuarto propósito comparar precios y calidad en las diferentes adquisiciones que realice. La Comisión recomendó nunca acudir a la primera opción y comparar las diferentes alternativas para contar con mejores servicios a un mejor precio.

El quinto propósito consiste en conocer su capacidad de endeudamiento, ello con el fin de evitar algún daño en su bolsillo y tener malos momentos. Ante esto, la Condusef propone una fórmula sencilla: reste a sus ingresos mensuales la cantidad que gasta en el mes y la que destina al ahorro, el resultado le dará una primera idea de cuánto es lo que puede endeudarse y de cuánto dispone para pagar las deudas.

Se dice que el crédito suele ser un aliado para salir de alguna emergencia, el amigo de éste puede llegar a asfixiar nuestro bolsillo, por lo que el sexto propósito que debe tomar en cuenta es ocupar el crédito a su favor. Tome en cuenta que esta herramienta es dinero prestado y el ser impuntual en sus pagos o dejar de pagar le generará intereses y un mal historial crediticio.

El séptimo propósito y quizás el más difícil consiste en decidirse a ahorrar, muchos pueden ser los pretextos para no hacerlo, pero el llevar a cabo un plan de ahorro podrá tener resultados positivos en su cartera, además de volverlo un hábito que lo puede auxiliar en algún imprevisto. La Condusef recomendó establecer una cantidad fija que no intervenga con sus gastos habituales y no sólo aquella cantidad que le sobre de vez en cuando.

Mire a futuro

Establezca un plan de vida financiero como octavo propósito. En comparación con el primero, de elaborar un presupuesto, este plan de vida la dará la oportunidad no sólo de tomar acciones a corto plazo, sino también a mediano y largo plazo, por lo que es importante que establezca metas realistas considerando su nivel de ingresos y gastos.

¿Ha pensado en lo que hará al terminar su vida laboral? Pudiera parecer algo lejano; sin embargo, nunca está de más con este tipo objetivos, por lo que el noveno propósito consiste en preparar su retiro. Piense en todas las necesidades y porque no, en beneficios que quiera tener a futuro. La Condusef recomendó estar siempre en la afore que le ofrezca un mayor rendimiento neto.

Desafortunadamente, los imprevistos pueden alcanzar a todos, por lo que estar prevenido junto a los suyos siempre será una buena opción, por ello, el décimo propósito consiste en proteger a usted y a su familia por medio de un seguro de vida o uno de gastos médicos mayores para estar preparado en caso de alguna enfermedad, accidente o fallecimiento.

Los desastres naturales o siniestros también tienen una repercusión en su bolsillo al dañar el patrimonio que ha forjado, en este caso, el decimoprimer propósito consiste en protegerlo con una cobertura que lo auxilie ante estas eventualidades, actualmente el mercado cuenta con diferentes alternativas que pueden ajustarse a su presupuesto; compare y elija la mejor opción.

Finalmente, el último propósito consiste en invertir su dinero, al hacerlo generará un capital extra, para ello busque la opción que más le convenga, ya que actualmente existen opciones en los que puede invertir: desde las más modernos como el crowdfunding o bien, alguna inversión en Cetes.