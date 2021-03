Ya sea por vacaciones o viaje de trabajo, circular en el Valle de México tiene diversas complicaciones además del tráfico vehicular que lo caracteriza, sin embargo es importante que conozca que durante el primer semestre de este año, las autoridades ambientales establecieron una medida que tiene como propósito quitar algunas restricciones a los vehículos que circulan en la Ciudad de México, Estado de México y el resto de las entidades que conforman la megalópolis.

Se trata de la verificación vehicular voluntaria, que, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), tiene como propósito exentar algunas restricciones del programa Hoy No Circula en el Valle de México que operan para autos con placas de otras entidades; sin embargo aclaró que la medida no exenta o sustituye a la verificación vehicular de la entidad donde esté matriculado el automóvil.

“A partir de este semestre, los ciudadanos con vehículos matriculados en otras entidades federativas, con excepción del Estado de México, cuyos automotores carezcan de holograma de verificación tipo Exento, Doble Cero o Cero obtenido en su entidad de origen, podrán realizar una verificación vehicular voluntaria en los centros de verificación de emisiones ubicados en la Ciudad de México”, explicó la CAMe.

Por otro lado, la comisión detalló que los vehículos matriculados en los estados de Morelos, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala que tengan el holograma tipo “E”, “0” o “00” obtenido en su entidad, estarán exentos de las restricciones a la circulación establecidas en los programas Hoy No Circula de la Ciudad de México y Estado de México.

Al realizar la verificación voluntaria se le entregará el certificado que avale la revisión a su vehículo así como el holograma correspondiente.

Los costos por dicha verificación en la Ciudad de México es de 567 pesos, mientras que en el Estado de México se divide en dos: por el holograma “00” el costo es de 896 pesos, mientras que la verificación por el holograma “0” es de 448 pesos.

No se olvide de las restricciones

Debido a la pandemia los centros de verificación vehicular implementaron algunas restricciones con el propósito de evitar aglomeraciones, por ello si piensa realizar la verificación voluntaria, tome en cuenta las medidas aplicadas.

En primera instancia tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México los verificentros cuentan con un sistema electrónico de citas, ello con el propósito de que genere una previamente y acuda al centro que haya elegido.

En el caso de la CDMX, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) habilitó el sitio http://189.240.89.19:8080/DVC/DVCCitas/, en tanto para la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México (SMA) el portal para generar una cita es el siguiente: https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/.

Otra medida a considerar previo a su verificación es que sólo se permitirá la entrada a una persona por vehículo, además de revisar que su vehículo se encuentre en buenas condiciones mecánicas.

Calendario vuelve a la “normalidad”

Debido a la pandemia, el año pasado, tanto en la CDMX como en el Estado de México los vehículos realizaron la verificación de un solo semestre, por lo que la CAMe anunció el procedimiento a seguir para aquellos vehículos verificados el año pasado, esto debido a que por la pandemia el trámite sólo se realizó en una sola ocasión.

“En la Zona Metropolitana del Valle de México (CDMX y Edomex), debido a la pandemia, durante el 2020 cada vehículo se presentó a la verificación vehicular sólo una vez, por lo que para realizar la verificación vehicular del primer semestre del 2021, solo se deberá presentar el certificado de la verificación del primer o segundo semestre del 2020”, agregó.

De igual forma, la comisión también anunció el calendario de verificación vehicular vigente para las entidades que la conforman.

En el caso de la Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala en marzo y abril corresponde a vehículos con engomado rojo y dígitos tres y cuatro; en abril y mayo será para autos con engomado verde y con últimos dígitos uno o dos, en tanto los meses de mayo y junio será para los vehículos con engomado azul y últimos dígitos nueve y cero.

En el caso del Estado de México el calendario tuvo cambios debido a que los centros verificación reanudaron sus operaciones en febrero pasado.

