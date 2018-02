De acuerdo con datos de Finnovista, se han identificado un total de 158 startups fintech mexicanas, posicionando a nuestro país como el mayor mercado de América Latina, superando a otros como el de Brasil, Colombia o Chile. Asimismo, se indicó que estas firmas están cambiando las reglas del juego en todos los segmentos del sector de los servicios financieros.

Según los expertos, cada vez más personas se acercan este tipo de soluciones, debido a que en algunos casos son la única opción que tienen, en otros casos, la gente decide ocupar estas firmas por la comodidad que brinda, ya que todo se hace mediante dispositivos móviles. No obstante, existen algunas características en temas de seguridad que debe tomar en cuenta antes de firmar contrato.

Actualmente se han identificado 10 segmentos donde se está concentrando toda la innovación fintech en el mercado mexicano: Pagos y Remesas (Payments & Remittances), Préstamos (Lending), Gestión Finanzas Empresariales (Enterprise Finance Management), Gestión Finanzas Personales (Personal Finance Management o PFM), Crowdfunding, Gestión de Inversiones (Wealth Management), Seguros (Insurance), Educación Financiera y Ahorro, Soluciones de Scoring, Identidad y Fraude, y por último Trading & Mercados.

Para Juan Carlos Flores, director y cofundador de Doopla, la gente debe estar consciente de que no todas las plataformas tienen el mismo nivel de confiabilidad o seguridad. Por lo anterior, el experto refirió que existen tres apartados que se deben considerar.

“La primera parte está relacionada con la seguridad cibernética, las personas deben preguntar qué tipo de seguridad está ofreciendo la plataforma para el cuidado y gestión de la información que van a proporcionar, en nuestro caso nosotros tenemos un código muy seguro que es ocupado por las instituciones bancarias y firewalls para minimizar un posible ataque y proteger toda la información de los usuarios”, explicó el directivo.

El segundo nivel que una persona debe tomar en cuenta es saber qué clase de plataforma se va a ocupar. Ésta, según el experto, debe contar con canales de comunicación para auxiliar al usuario al momento de ser usada. Asimismo, buscar referencias de la empresa a través de medios especializados.

“Una empresa de confianza podrá compartir con sus usuarios y clientes el contrato del crédito. Lo anterior le servirá para saber cuáles son sus obligaciones y derechos antes de adquirir la deuda o si no tiene cláusulas abusivas. Si la empresa utiliza justificaciones o pretextos para no mostrar el contrato entonces desconfía y busca otra opción de financiamiento. Las empresas no confiables no son claras con sus procesos, tampoco son transparentes con su servicio”, comenta Prestadero, plataforma de préstamos entre particulares.

Por otro lado y bajo este apartado, el directivo de Doopla recomendó que se analicen de forma adecuada los contratos: deben ser claros, que no contengan cláusulas abusivas. Además, recordó que ninguna financiera tecnológica debe solicitar a las personas datos financieros personales, es decir nip o contraseñas para acceder a su cuenta bancaria.

“También debe conocer qué clase de gobierno corporativo existe en las plataformas, con nuestra experiencia podemos decir que somos muy cuidadosos en este tema, porque si bien es cierto que nosotros no prestamos de nuestro balance y tampoco estamos captado inversión, de alguna manera gestionamos el dinero de las personas, en nuestro caso tenemos un consejo de administración que suman más de 120 años de experiencia en el sistema financiero”, explicó Juan Carlos Flores.

CORRESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Dentro de estos aspectos, el directivo explicó que el cliente también debe ser corresponsable, ya que a pesar de que existe una revisión por parte de las empresas, éste debe contestar con la verdad sobre algunos datos importantes.

“La gente debe ser transparente y responsable en su nivel de ingresos y egresos que tienen para que de esta manera no se sobreendeude, eso por el lado de los solicitantes de crédito. Por el lado de los inversionistas, no deben poner todo su patrimonio en una sola persona, debe diversificar en la mayor cantidad de solicitantes posibles para minimizar su riesgo y maximizar su rendimiento”, explicó el cofundador de Doopla.

Por último, recomendó a los usuarios acercarse a aquellas empresas que tengan el sello de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (Afico). Recordó que, hasta el momento, ninguna plataforma que esté asociada a dicha organización ha tenido casos de fraudes o de comportamiento indebido con los usuarios.

“Las plataformas de fondeo colectivo (que integran la asociación) nos preocupamos mucho por la autorregulación y por temas de gobierno corporativo, porque a diferencia de las instituciones tradicionales en donde los recursos de estas entidades están en juego, de este lado tenemos una responsabilidad fiduciaria, ya que estamos conscientes de que los inversionistas está arriesgando su patrimonio y por lo tanto debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para minimizar tanto riesgo de fraude”, confirmó.

