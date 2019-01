Imagine el siguiente escenario: sale a carretera y un amigo le prestó su automóvil, por desgracia los accidentes ocurren en cualquier momento y sin esperarlo y tiene la poca fortuna de que, al conducir dicho vehículo ajeno, tiene un accidente.

Ante este tipo de situaciones, usted puede estar protegido con una póliza extendida, un producto que, como le amplía al titular o conductor habitual (según sea el caso)que conduzca un vehículo distinto al descrito en su póliza, los beneficios de responsabilidad civil por daños a terceros, gastos legales, gastos médicos ocupantes y asistencia vial.

De acuerdo con Minix Saldaña, gerente de Asuntos Médicos de Quálitas, este tipo de productos surgió de la demanda que los usuarios.

“Es una cobertura accesoria que surgió de la necesidad de algunos clientes que pidieron extender aquellas protecciones básicas que tienen contratadas en su póliza, y lo que se busca es que cuando tenga un vehículo que ampare estas coberturas y conduzca otro que no cuente con un seguro, esta extensión le ayudará a enfrentar el costo de los daños”, dijo.

Esta cobertura, tanto para el caso de responsabilidad civil por daños a terceros como para los gastos legales al titular, en ningún caso ampara los daños materiales causados al vehículo que se conduce, las lesiones, gastos médicos, muerte, gastos de funeral u otros para la atención de los ocupantes del vehículo.

En cuanto a las sumas aseguradas, Minix Saldaña comentó que son las mismas que maneja la póliza de su vehículo, con la ventaja de que pueden ser acumulables.

“Las sumas aseguradas son las mismas que tiene en su póliza, extienden las coberturas y las sumas se acumulan. Por ejemplo, si manejara un vehículo que tuviera cobertura amplia y tiene un siniestro que acaba con su suma asegurada de gastos médicos, el usuario puede continuar la atención con esa cobertura accesoria que tiene en el vehículo que conduce habitualmente”, refirió.

Uno de los beneficios de contar con esta extensión es que en el rubro de los gastos médicos es posible cubrir a los asegurados como consecuencia de un atropellamiento hasta por 1,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Cuándo no aplica

En cuanto a las exclusiones que presentan las extensiones de cobertura, el gerente de Quálitas mencionó que éstas no se distancian mucho de las que comúnmente estipula su póliza.

“Básicamente son las mismas que tienen en su póliza normal, dentro de éstas destaca la parte de responsabilidad civil; lo que no cubre esta cobertura accesoria son los daños a los vehículos que conduzca en ese momento, es decir, si un amigo le pide que maneje su vehículo sin estar asegurado, y desafortunadamente tuvieran un accidente, esta cobertura ampara los daños que le cause a terceros o en bienes y personas, pero no va a amparar la reparación del vehículo que su amigo le prestó”, insistió.

También mencionó que si en el atropellamiento las personas involucradas dependen económicamente del asegurado, entonces no podrá aplicar.

“En estos casos, si desafortunadamente nuestros hijos nos causaran alguna lesión con un vehículo y quisiéramos aplicar esta cobertura esto no procedería, son las mismas que aplican en general a la póliza que tenemos contratada. Tampoco aplica en el caso de pago de incapacidades”, agregó.

Solo en territorio nacional

Un elemento importante que Minix Saldaña expuso es que esta cobertura extendida aplica únicamente en el país.

“Sólo opera en territorio nacional, no opera en el extranjero, no aplica en Estados Unidos o Canadá”, dijo.

Costos varían

Desafortunadamente, los accidentes pueden suceder en cualquier momento, por lo que el sector asegurador recomienda a todos los conductores contar con una póliza que los proteja en estos casos; ante tal situación, Saldaña destacó que esta extensión si bien tiene un costo adicional, es realmente bajo contra la protección que ofrece.

“Obviamente la prima varía dependiendo del vehículo, el código postal donde circula, pero no es un costo representativo contra una prima de responsabilidad civil normal o de daños materiales o robo, es un costo que consideramos accesible que tiene para tipo de coberturas. También depende de las sumas aseguradas por la que se tenga contratada en la póliza”, añadió.

Respecto a los requisitos que el usuario tiene que cumplir para adicionar esta extensión, el gerente de Quálitas expresó que no se requiere de ninguno .

“El trámite se realiza sobre su póliza normal que tiene contratada, únicamente tiene que solicitarla a su agente para que pueda adicionarse sin complicaciones”, explicó.

