Con el propósito de promover la confianza en el ecosistema digital y el fomento a la cultura de la ciberseguridad, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) firmaron un convenio de colaboración.

“Con la firma de este convenio ambas instituciones establecen las bases generales de coordinación, colaboración y ejecución de acciones, dentro del marco de sus respectivas atribuciones y ámbitos de competencia, para promover el uso responsable de los servicios digitales y, en particular, para fomentar el acceso seguro a Internet y la confianza en la realización de operaciones financieras en línea”, destacó el IFT.

Por su parte, la Condusef detalló que entre las acciones contempladas con la firma del convenio se encuentra el realizar, organizar y participar de manera conjunta y coordinada en foros, conferencias, seminarios, simposios, talleres y cursos así como fortalecer el desarrollo de proyectos vinculados orientados a promover una cultura de ciberseguridad, la alfabetización digital, la confianza y el uso responsable de los servicios digitales y el acceso seguro a Internet.

En este sentido, Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Condusef, mencionó que de enero a octubre del 2021 se recibieron más de 62,000 reclamaciones de usuarios de servicios bancarios por posibles fraudes, destacando que 35% fue por consumos no reconocidos, seguidos por transferencias bancarias no reconocidas con 24% y cargos no reconocidos en la cuenta de depósito con 14 por ciento.

“La tendencia al uso de la tecnología no tiene retorno, por ello, en la Condusef estamos ocupados en la elaboración de contenidos e información que prepare a los usuarios en el uso eficiente, responsable y seguro de estas tecnologías”, dijo.

El presidente de la Condusef agregó que el convenio es el medio idóneo para hacer frente a los riesgos que trae consigo el cambio tecnológico, además de ser el inicio de una colaboración institucional que, mencionó, dará frutos en beneficio de los usuarios de tecnología en el mundo financiero y que crecerán mucho más en el futuro inmediato.

Por su parte, Adolfo Cuevas Teja, Comisionado Presidente del IFT, resaltó el papel prioritario que juegan las telecomunicaciones en la vida diaria y la importancia que tiene que los servicios de este sector sean confiables y seguros para la población.

En ese sentido, comentó que la alianza entre la Condusef y el IFT facilitará el intercambio de información, perfilar las medidas necesarias para reducir los riesgos y amenazas a las que están expuestos los cibernautas; y enriquecerán los trabajos en temas de alfabetización digital y de acceso seguro a internet, que tenemos como objetivo en la Hoja de Ruta 2021-2025 del IFT.

