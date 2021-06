¿Ha tenido algún problema con su banco o aseguradora al momento de realizar algún trámite o servicio? De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ocho de cada 10 quejas corresponden a estos segmentos.

Oscar Rosado Jiménez, presidente de la Condusef, informó que las controversias presentadas por los clientes de bancos de enero a mayo del 2021 fueron 59,849 contra 43,500 registradas en el mismo periodo del 2020.

Durante la presentación de las Acciones de Protección y Defensa Realizadas por la Condusef Enero-Mayo 2021, se informó que las cifras registradas el año pasado fueron más bajas debido a la llegada de la pandemia.

Respecto a las controversias presentadas en el sector asegurador, de enero a mayo de este año se contabilizaron 11,518 asuntos contra 8,269 del 2020.

En el desglose sobre las principales causas de reclamación en bancos, Rosado Jiménez destacó que las relacionadas con el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco), Consumos no reconocidos, transferencia electrónica no reconocida y cargos no reconocidos en la cuenta, ocuparon 17, 16, 9.6 y 6.3% respectivamente.

Pago de indemnizaciones

Dentro del sector asegurador, las principales causas fueron negativa en el pago de indemnización (40.4%); solicitud de cancelación del contrato y/o póliza no contratada (16.3%); inconformidad con el tiempo para el pago de la indemnización (12.6%) e inconformidad con el monto de la indemnización (6.4 por ciento).

