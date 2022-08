Bájale el costo al seguro de gastos médicos

Alguna vez ha escuchado la frase “Más vale tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo”. Esto aplica para el caso de los seguros de gastos médicos, los cuales son excelentes herramientas financieras que otorgan tranquilidad a las familias en los momentos más difíciles.

A pesar de ser una excelente herramienta financiera, el continuo debilitamiento del poder adquisitivo de los hogares ante la elevada inflación, a la par del encarecimiento de las pólizas, complica la adquisición y pago de los seguros de gastos médicos, indicó la insurtech Wee Company.

“En México se vive una situación económica con una tasa de alta inflación no vista desde hace 21 años, esto incide en los precios de las pólizas de seguro, las cuales podrían alcanzar aumentos entre 20 y 25%, la fluctuación de precios, anudado al aumento que se hace año con año a la póliza, afectará a los antiguos clientes,”, explicó Jesús Hernández, director de Wee Company.

Al respecto, especialistas del sector asegurador detallaron que existen una serie de acciones de las que los usuarios pueden hechar mano, a fin de reducir el impacto en el encarecimiento de las pólizas de seguros de gastos médicos.

Uno de los factores que los asegurados deben de considerar, si se quiere disminuir el costo de la póliza es aumentar el deducible, puesto que es uno de los indicadores que más afecta costo del seguro; es decir, entre más alto sea el deducible la póliza será más económica.

Un ajuste significativo en el deducible dará como resultado una reducción de la póliza. Sin embargo, es necesario considerar que esa cantidad se debe tener disponible cuando se enfrente un incidente, rebasando ese monto comienza la obligación de pago de la aseguradora.

Otra acción que los usuarios pueden emplear para disminuir el costo de la póliza de seguro es analizar un cambio en la red de hospitales, está define el nivel médico a los que el asegurado tendrá acceso, entre mayor sea el grado de infraestructura tecnológica y especialización aumentará el costo. Para bajar la gama hospitalaria se tiene que observar la lista de centros médicos contratados y las opciones con las que cuente la aseguradora.

“Lo primero que hay que entender es que toda la red de hospitales que respaldan a la aseguradora son confiables, hay que ser muy cuidadosos en el tema de red hospitalaria pero sobre todo juiciosos y estar acorde a las necesidades que tenemos como persona, si buscamos la mejor atención será mayor el costo; sin embargo, podemos tomar otros factores como qué tipo de hospitales se encuentran cercanos a nuestro hogar o centro de trabajo, que atención brindan y con que especialistas cuentan” destacó, Luis Márquez, subdirector de soluciones de Sura.

Asimismo, recomendó revisar las coberturas extras contratadas e identificar cuáles tienen menor probabilidad de uso, ya que en algunos casos pueden generar un considerable aumento al costo del seguro.

“En momentos como estos debemos ajustar el seguro a nuestras necesidades, un ejemplo pueden ser las coberturas internacionales, muchas veces creemos que nos atenderemos con lo mejor, sin embargo tal vez estamos dejando de lado algunas consideraciones como el tema del idioma, gastos relacionados con la estancia, recuperación, el costo y disponibilidad de la familia para viajar, desafortunadamente si no se tiene contemplado esto en el momento en el que llegue el suceso no se utilizará, por lo que tal vez sea mejor no contratar la cobertura”, comentó Márquez.

Por último, el subdirector de soluciones de Sura, aconsejó a los usuarios platicar con su asesor de seguros y notificar todas las acciones que pudieron haber realizado los asegurados a favor de la salud, como la implementación de mejores hábitos, tratamientos fuera de la póliza, ya que esto podría en algunos casos influir a reducir el costo del seguro.

Existen diferentes factores que incrementan el costo de una póliza de seguro, la inflación y el aumento de riesgo que se realiza de manera anual, por lo que, los expertos aconsejaron contemplar estos factores y construir un fondo de ahorro.

