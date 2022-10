Aumentan tasas de interés en tarjetas de crédito; evita pagarle de más al banco

Las tasas de interés de las tarjetas de crédito ya subieron y si eres de las personas que no paga el total de su deuda mensual, es decir, que abona el pago mínimo o poquito más del mínimo pero no el pago para no generar intereses, esto tendrá un efecto directo en tus finanzas.

De acuerdo con datos del Banco de México las tasas de interés en las tarjetas de crédito clásicas, en el sistema, pasaron de 37.28% en diciembre del 2021 a 38.08% en junio de este año.

El Costo Anual Total (CAT), que incluye los gastos o pagos totales incluidos en este producto, pasó de 51.40% a finales del año pasado a 54.28% al cierre del primer semestre de este 2022.

Si tienes una tarjeta de crédito oro, que cuentan con una línea de crédito más alta y más beneficios que las clásicas, en ellas la tasa de interés promedio del sistema al 31 de diciembre del 2021 era de 37% y en junio pasado se ubicó en 38.61 por ciento. En este periodo el CAT pasó de 51.39% a 54.72 por ciento.

Estas alzas en los costos de los créditos en tarjetas podría seguir, porque sus intereses son a tasa variable, y se basan en los movimientos que pueda tener la tasa de interés de referencia de Banxico y la cual se ubica ahora en 9.25% y se prevé que podría seguir en aumento.

Si tienes un producto financiero de este tipo, no te espantes, a pesar de los incrementos que reporten podrían no impactarte, siempre y cuando apliques una serie de medidas para evitar que pagues intereses al banco por el uso de tu tarjeta.

Las instituciones bancarias que más incrementaron su tasa de interés en las tarjetas clásicas, durante el primer semestre del año, son Banorte, Inbursa y BBVA.

A su vez, quien actualmente tienen las tasas más altas son Banorte, Inbursa, Bancoppel, Citibanamex y BBVA, según datos del banco central de México.

Se estima que la cartera comparable de tarjetas de crédito, de clientes, totaleros y no totaleros, supera los 18.7 millones de plásticos, los cuales tienen un saldo que ronda en 319,300 millones de pesos.

Ellos pagan intereses

De este universo se calcula que 61.3% corresponde a clientes totaleros, que son aquellas personas que cubren su deuda al cierre del mes por lo que no pagan intereses. El resto, 38.7% son clientes no totaleros, que son los que acarrean una deuda, por lo que pagan intereses a la institución que les otorgó la tarjeta, según el reporte de Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito de Banxico.

Lo anterior indica que casi 4 de cada 10 personas con una tarjeta de crédito podría verse afectada por el alza en las tasas de interés.

Gerardo Obregón, fundador de Prestadero, destacó que el aumento en el costo del crédito, por medio de tarjetas, se puede enfrentar buscando la manera de realizar el pago para no generar intereses, además de que esta medida ayuda a generar un buen historial crediticio.

¿Quieres una tarjeta de crédito?

Actualmente la oferta de tarjetas de créditos es amplia, existen más opciones en el mercado para obtener una ya sea en un banco o en una empresa de tecnología financiera, las conocidas fintech.

La clave para encontrar el producto que más se ajuste a tu perfil es comparar y elegir un plástico con una línea de crédito ajustada a tus ingresos, cuidar el nivel de endeudamiento. Por ejemplo, Gerardo Obregón, de Prestadero, recomendó que los pagos de tus deudas no rebasen entre el 30 y 35% de tus ingresos mensuales.

Los elementos esenciales a comparar son: la tasa de interés, CAT, anualidad y revisar si te comprometen a realizar compras mensuales y si aplican alguna comisión por no usarla.

yuridia.torres@eleconomista.mx