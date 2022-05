Evitar fraudes en tiempo real a través de herramientas de inteligencia artificial, es la nueva apuesta de IBM con bancos y otro tipo de instituciones, ello, sobre todo ahora que las transacciones digitales se han detonado después de la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con un el reporte sobre el impacto global de fraudes financieros que esta empresa de tecnología desarrolló en conjunto con Morning Consultant, los modelos de detección de fraudes sólo se ejecutan en menos de 10% de las transacciones de alto volumen.

Según datos de la Condusef, a los clientes les puede tomar más de 100 días percatarse de la contratación de productos no reconocidos y suplantación de identidad en sus cuentas bancarias.

Baltazar Rodríguez, arquitecto senior de tecnológico IBM, explica que normalmente el fraude se atacaba después de iniciada la transacción.

“Esto es: se llegaba y se pasaban por un mecanismo de análisis esas transacciones, para determinar en dónde había fraude o no. El problema es que esos mecanismos de análisis normalmente no se podían hacer en tiempo real, se hacían después de la transacción. Se lanzaba, por ejemplo, un mensaje para decir: acabo de registrar una transacción en tu tarjeta que me parece atípica ¿es cierta o no? (…) El banco va a hacer lo mejor que pueda para intentar que la transacción se termine”, precisa en entrevista.

En algunos casos, y sobre todo en las transacciones digitales, la analítica se hace después de la ejecución, y entonces difícilmente se puede llegar a parar el fraude. “Entonces el mecanismo que tienes que utilizar, es uno compensatorio como es tener un seguro antifraude”, puntualiza.

Baltazar Rodríguez menciona que IBM desarrolló un nuevo procesador, que tiene todas las capacidades para soportar grandes volúmenes de transacciones, como ya existía, pero con uno adicional especializado en la ejecución de modelos de inteligencia artificial.

Con esto, estamos logrando detener una gran cantidad de fraudes, haciendo la detección en tiempo real. Es tener el policía en la puerta de entrada”, resalta.

