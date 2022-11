¿A qué vas a destinar el pago de tu aguinaldo?

Diciembre es uno de los meses más esperados, la llegada de la temporada navideña siempre llena de alegría, pero las fiestas o posadas no son lo único que ilusiona, durante estas fechas también se recibe el pago del aguinaldo.

El depósito de la prestación más esperada por los trabajadores en México se realiza en los últimos meses del año, habrá quienes hayan recibido ya una primera parte y otros que lo obtendrán en los siguientes días en una sola exhibición, sin embargo lo que es seguro es que dicho pago se debe realizar antes del 20 de diciembre, así lo determina el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

El aguinaldo siempre es un pequeño alivio para las finanzas personales, ya que significa un ingreso extra, debido a ello, tal vez te encuentres ante la disyuntiva sobre a qué destinar tan deseado dinero, y es que ante un escenario económico complejo con constantes alzas de precio en los diferentes bienes, la respuesta es clave para tener mayor beneficio de la prestación.

Al respecto, Citibanamex recomendó reflexionar y planear sobre cuál será el destino del aguinaldo. “No se trata de privarnos de regalos, fiestas o reuniones, se trata de tomar las mejores decisiones financieras. De esta manera, la felicidad y tranquilidad de nuestra familia perdurará más allá de la cena navideña y las doce campanadas”, indicó.

Una buena forma de aprovechar el aguinaldo es pagar tus deudas, destinar una parte del ingreso puede ser el primer paso para el desahogo financiero, comienza por analizar tus deudas y puedes optar por liquidar los compromisos más importantes o al menos los que te están generando mayores intereses.

De acuerdo con un estudio realizado por la consultora Kantar, a pesar de que eliminar las deudas puede significar fuertes beneficios en el corto tiempo, como resistir la famosa cuesta de enero, solo 35% de los trabajadores ven este dinero como una oportunidad para estabilizarse financieramente.

También es bueno sentarse a platicar con la familia sobre algunos gastos, puedes enlistar las principales necesidades que existen y definir cuáles son las más urgentes de satisfacer con una parte de este dinero.

Muchos piensan utilizar su aguinaldo en el gasto de la cena y compras de navidad y fin de año, lo cual no es malo, sin embargo lo importante es destinar una cantidad fija del aguinaldo para cubrir parte de estos gastos, lo cual te ayudará a aminorar el gasto de las festividades.

Fondo de emergencias

El aguinaldo también puede ser la clave para comenzar ese indispensable fondo de emergencias; la fintech Yotepresto, explicó que ante una inflación que ha crecido en los últimos 26 años al doble del salario mínimo se debe tener mayor cuidado con las finanzas, por ello una opción es empezar un fondo de emergencia que sirva ante un imprevisto.

No es necesario destinar todo el dinero, de acuerdo con la fintech se puede destinar 20% al monto de ahorro, al respecto, Citibanamex indicó que de ser posible, se puede comenzar a invertir a través de instrumentos como los cetes o los bonos, ambas formas son la clave para comenzar el año con el pie derecho.

Piensa en un gusto, buscar una administración más efectiva no se encuentra en pelea con disfrutar tu esfuerzo al consentirte a ti y a tu familia, si bien no vas a destinar todo tu aguinaldo en este rubro siempre se puede disfrutar, no obstante recuerda que al pagar deudas, aminorar los gasto de las festividades.

Crear este fondo de emergencia puede generar estabilidad y tranquilidad financiera.

¿Qué hago si no me pagan el aguinaldo?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), detalla que el aguinaldo es una prestación a la que no se puede renunciar y tampoco se puede recibir en especie, por lo que en el caso de tener alguna duda o problema se puede buscar asesoría es la Profedet por vía telefónica al 5998 2000 extensiones 44740 y 44741 o al 8009117877 y 8007172942, al igual que por correo electrónico en orientacionprofedet@stps.gob.mx

