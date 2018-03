Sabemos que encontrar trabajo no es una tarea sencilla en ninguna época del año. Pero si cambiarte de compañía o hallar un nuevo empleo es uno de tus propósitos de este año, debes saber que ésta es una de las épocas del año en la que más contrataciones se registran, de acuerdo con información del sitio CIO.

El sitio web consultó al reclutador Jamie Chafel, de la firma de contratación de personal WinterWyman, para que ofreciera una lista de consejos para aquellas personas que estén buscando empleo en estos primeros días del año. Si tomaste la decisión de conseguir un nuevo puesto en este 2017, ahora es el momento de comenzar a prepararte.Hay siempre un alza en la contratación después de las vacaciones, y si estás preparado, puede ser que consigas la primera de un mar de nuevas oportunidades", explica Chafel.

La lista propuesta por Chafel está compuesta por 14 recomendaciones para encontrar el trabajo de tus sueños en este inicio de año, entre las que se encuentran continuar con el espíritu festivo de fin de año; ser un participante activo de las redes sociales y la preparación de un buen currículum. Te presento 10 consejos para que consigas tu trabajo ideal en este 2017.

1. Destácate en LinkedIn

La red social LinkedIn es uno de los medios por los cuales los empleadores verifican la información de los candidatos a un puesto de trabajo. Por esta razón, de acuerdo con Jamie Chafel, tu perfil de LinkedIn debe mostrar todas las cualidades y objetivos que describes en tu currículum. Utiliza una foto profesional, asegúrate de que la sección de empleo esté actualizada y completa, destaca lo que has logrado en tu carrera y muestra lo que te apasiona profesionalmente , refiere. Procura agregar contactos en tu perfil y solicitar recomendaciones de ex jefes o ex compañeros de trabajo.

2. ¿Estás siendo lo suficientemente sociable?

Tener presencia profesional en otras redes sociales además de LinkedIn es también una buena estrategia para quien está buscando trabajo. Según Chafel, no debes prescindir de redes sociales como Twitter y Facebook. Pero recuerda que debes mostrar una imagen profesional y una biografía bien elaborada, que resuma tu experiencia y objetivos laborales. Los empleadores que utilizan recursos tecnológicos en el mercado de hoy están tuiteando sus más recientes ofertas laborales. Haz una lista de las empresas en las que estás interesado y sigue sus cuentas de Twitter para que no te pierdas ninguna de sus ofertas laborales , refiere Chafel.

3. Ten una conversación con el espejo

Antes de buscar un nuevo empleo, debes tener muy claras tus necesidades económicas y tus intereses no sólo en cuanto a tus actividades profesionales, sino respecto de las responsabilidades que estás dispuesto a tomar y del equilibrio que deseas establecer entre tu casa y tu trabajo. Por ejemplo, si tienes hijos y sabes que debes llevarlos por la mañana a la escuela, debes estar consciente de que no puedes apostar por un empleo que requiera tu presencia a tempranas horas de la mañana. Otra pregunta que debes hacerte tiene que ver con los valores de la empresa. ¿Te gustaría trabajar para una compañía que no es socialmente responsable o que contamina el ambiente? Este paso puede ahorrarte muchos disgustos una vez que hayas encontrado la mejor opción laboral. Las prioridades cambian, obtener las respuestas ahora hará que el proceso de búsqueda sea más eficiente , explica Chafel.

4. Debes estar listo para actuar en todo momento

A los empleadores no les gusta mantener vacante ningún puesto de trabajo, sobre todo porque esto limita las capacidades de la compañía en general. Es por esta razón que, cuando surge una oportunidad dentro de una empresa, debes estar listo para competir por ella. Actualiza tu currículum y mantén preparada una lista de referencias laborales con las que puedas demostrar tu experiencia. Además, una buena táctica es preparar las palabras que dirás durante la entrevista. Examina tu tono de voz y la eficacia del mensaje que quieres ofrecer.

5. No temas pedir ayuda

Las relaciones laborales que hayas conseguido en tus empleos anteriores pueden serte de mucha ayuda a la hora de buscar un nuevo empleo. Cuanto antes comiences a pedir ayuda, mejor te irá. La timidez o el temor no deben ser un impedimento para que solicites el apoyo necesario tanto en tus redes personales como profesionales , explica Chafel. Incluso, puedes convertir la entrevista laboral en un ejercicio de colaboración, al hacerle preguntas a tu entrevistador acerca de las características del empleo, esto demostrará que sabes colaborar en cualquier momento con cualquier miembro de tu equipo de trabajo.

6. Nada que valga la pena llega fácil

Aunque hayas actualizado tu currículum, puesto a punto tu perfil de LinkedIn y después de haber hecho más profesionales tus cuentas de Facebook y Twitter, es probable que aún no logres conseguir el trabajo de tus sueños, pero de acuerdo con Chafel, esto no debe desanimarte. Realizar una exitosa búsqueda de empleo se centra, sobre todo, en la persistencia y en un montón de trabajo duro. A esto se suma tu vida: tu trabajo actual, tu familia y hasta tus amigos , explica el asesor. Contar con una rutina y mantenerse y adaptarse a ella hará que tu búsqueda sea cada vez más efectiva. Debes encontrar un sistema y un horario que se adecuen mejor a ti y a tus objetivos.

7. Ponte el sombrero de las ventas

Venderse uno mismo no es lo mismo que vender un producto o un servicio. Aun si trabajas en el área de ventas de alguna empresa o si te dedicas al comercio de forma independiente, debes aprender a vender tus capacidades, experiencia y valor dentro de una empresa. Por lo que debes saber muy bien cuál es tu competencia para el puesto por el que estás apostando. Recuerda, el trabajo de un buen currículum es asegurarte una entrevista y ofrecerte una audiencia con los empleadores. Es la entrevista, buena o mala, la que determina si eres seleccionado para el trabajo , explica Chafel. Para el reclutador, el postulante que deja la mejor impresión es aquel que demuestra confianza en sus habilidades y en que su experiencia aportará lo necesario a la empresa.

8. Especialízate

Las personas contamos con habilidades y talentos que nos diferencian de los demás al mismo tiempo que nos complementan. Como diría el refrán: Nadie es bueno para todo, pero todo el mundo es bueno en algo . Aunque puede pensarse lo contrario, presentarte a la entrevista de trabajo con la pretensión de saberlo todo, además de arrogante, puede ser contraproducente para conseguir el trabajo de tus sueños. Si sabes hacerlo todo, entonces no sabes hacer nada. Debes tomarte el tiempo necesario para reflexionar acerca de tus intereses, tus objetivos y habilidades, para que seas específico cuando estés frente a tu posible empleador. Según Dave Morgan, presidente de TI en Addison Group citado por el artículo de CIO, indicó que casi todas las empresas están buscando profesionales especializados. "Los clientes de todas las industrias desean observar una experiencia más especializada en los candidatos , explicó Morgan.

9. Deja de hablar y actúa

Hablar de un cambio es sencillo, hacer un cambio es lo complicado. Establecer límites de tiempo, cuánto esfuerzo necesitas para llevar a cabo una labor y ejecutarla son algunos de los pasos que puedes llevar a cabo para realizar el cambio que tanto deseas y conseguir tu empleo ideal. La búsqueda de empleo es un empleo en sí misma, ya que exige constancia, esfuerzo y preparación. Si buscar el trabajo de tus sueños para este 2017 no es una prioridad, entonces lo más probable es que no lo encuentres. "Si dejas pasar semanas o meses sin tomar las medidas adecuadas,tu desempeño podría reducirse , explicó Chafel.

10. No te conformes

El proceso de búsqueda de un empleo puede tardar más de lo esperado si estás siendo exigente y selectivo. No debes desanimarte, como ya dijimos en puntos anteriores, lo principal antes de buscar empleo es conocer tus capacidades y necesidades para saber si el trabajo por el cual estás apostando es el mejor para ti. En muchas ocasiones, la frustración por no conseguir el empleo que estás buscando puede conducirte a aceptar cualquier trabajo con tal de que tu búsqueda termine. De acuerdo con Chafel, no debes ceder a esta tentación. Las decisiones que tomas tienen consecuencias a corto plazo y a largo plazo sobre tu seguridad en el empleo y el potencial desarrollo dentro de él , explica. Es fundamental que sepas a quién decirle que sí y a quién no, para que no debas empezar a buscar trabajo de nuevo en unos cuantos meses.

