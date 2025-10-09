Zacatecas genera más de 2,000 empleos formales durante dos meses consecutivos

Durante los meses de agosto y septiembre, Zacatecas recuperó más de 2,000 empleos formales, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa dos meses consecutivos de crecimiento en la creación de puestos de trabajo.

El gobernador David Monreal Ávila destacó que este incremento coloca a Zacatecas entre los estados con una recuperación constante en el número de trabajadores asegurados.

Asimismo, el secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, subrayó que la coordinación entre el gobierno de Zacatecas, la iniciativa privada y los distintos niveles de gobierno ha permitido consolidar un entorno favorable para la generación de empleos, principalmente en los sectores de industria, minería y construcción.

El funcionario señaló que, durante los últimos meses, se han llevado a cabo ferias del empleo, brigadas laborales y programas de apoyo al autoempleo.

Además, los programas de impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) se han convertido en un pilar para la recuperación económica, brindando financiamiento, asesoría así como acompañamiento a emprendedores y negocios locales.

estados@eleconomista.mx