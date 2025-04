Yucatán plantea estrategias para incrementar los arribos de cruceros a Puerto Progreso

Yucatán, encabezado por el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, participa a través de la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR), en la agenda de trabajo del Seatrade Cruise Global 2025 en Miami, Florida, con el objetivo de impulsar el turismo de cruceros en la entidad.

El estado forma parte del stand de Puertos de México, junto a Chiapas, Jalisco y la empresa Maritime Procurement Services (MPS). En esta ocasión, participan también la Secretaría de Economía y Trabajo de Yucatán (SETY) y la Administración del Sistema Portuario Nacional de Progreso (ASIPONA), a fin de promover el proyecto de ampliación del Puerto de Altura de Progreso.

El titular de la SEFOTUR, Darío Flota Ocampo, acompañado del titular de la SETY, Ermilo Barrera Novelo; el subsecretario de Desarrollo Turístico Sustentable, Raúl Paz Noriega; y las autoridades portuarias, atienden una agenda de reuniones estratégicas con el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón, así como con Michele Paige y Adam Ceserano, directora general y presidente de la Asociación de Cruceros de Florida, respectivamente.

De igual manera, se realizan citas con altos directivos y representantes de empresas y corporativos líderes de la industria, como Royal Caribbean Group, The World, Residences at Sea, Carnival Cruise Line, Global Port Holding, Florida Caribbean Cruise, Ritz-Carlton Yacht, Margaritaville at Sea, Cruceros Oceanía con Norwegian Cruise Line, Silversea Cruises y Windstar Cruises.

Durante los encuentros, se plantearon propuestas para incrementar los arribos a Progreso y la derrama económica derivada de la visita de los cruceristas. Este año se proyecta recibir 158 cruceros con más de 400 mil turistas.

En el arranque del evento, la comitiva de Yucatán visitó el Puerto de Miami y formó parte del programa de actividades de la Alianza de Asesores Profesionales de Cruceros (CPAA, por sus siglas en inglés). En esta ocasión, también participó en los eventos el alcalde de Progreso, Erik Rihani González.

¿Qué es el Seatrade Cruise Global?

El Seatrade Cruise Global es considerado el evento líder de la industria naviera de viajes. Reúne en el Centro de Convenciones de Miami a más de 1,500 ejecutivos de líneas de cruceros, provenientes de 70 marcas y prestadores de servicios turísticos de diferentes partes del mundo.

Este evento concentra a las principales líneas navieras, puertos de destino, proveedores y empresas de tecnología y sustentabilidad relacionadas con el uso de cruceros más importante del mundo. Su objetivo es generar negocios, actualizarse en tendencias del mercado de turismo de cruceros y generar oportunidades para los participantes.

